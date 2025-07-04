º´Ìî¸µ½Õ¡¢Î¾¿Æ¤Î¿¦¶ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö³ä¤È¼«Í³¡×¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ä¡×¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤Ç½éÀ¸¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îº´Ìî¸µ½Õ¡Ê69¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Î¾¿Æ¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤Ë¤·¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ï½é¡£µ®½Å¤Ê»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â¶Ã¤¡£X¤Ç¡Ö¡ôº´Ìî¸µ½Õ¡×¤¬°ì»þ¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÎ¾¿Æ¤¬¼ã¤¤º¢¤ÎÇò¹õ¼Ì¿¿¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡Ä¡×¡Öµ®½Å¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Éã¤Ï²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢Êì¤Ï¸µ½÷Í¥¤Ç¥¸¥ã¥ºµÊÃã¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º´Ìî¤Ï¡Ö³ä¤È¼«Í³¤ÊÎ¾¿Æ¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡Êì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÅì±Ç¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ù¡ÊÅì±Ç¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢²ÈÂ²¤ËÂçÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯¤½¤ÎÆ»¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º´Ìî¤¬²»³Ú¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤È·è¤á¤¿»þ¡ÖÉã¤ÏÈ¿ÂÐ¡£¤Ç¤âÊì¤Ï¡È¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡ÅìµþÀ¸¤Þ¤ìÅìµþ°é¤Á¤ÇÍÄ¤¤º¢¤«¤é²»³Ú¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¼«¿È¡£¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤ÏSP¥ì¥³¡¼¥É¤¬²È¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤â¤½¤ì¡Ê¶Ê¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£