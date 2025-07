韓国の7人組男性グループ・BTSのファン(ARMY ※BTSファンの呼称)に焦点を当てたドキュメンタリー映画『BTS ARMY:FOREVER WE ARE YOUNG』が、7月30日に日本でも公開されることが4日、明らかになった。『BTS ARMY:FOREVER WE ARE YOUNG』ポスタービジュアル本作はARMYたちのそれぞれの物語、世界中のARMYによるファン活動、忘れることのできないコンサートの思い出を通して、BTSとファンとの深い精神的な絆を描く作品。BTSを世界的なスターに押し上げた情熱的なファンダムに迫っていく。

本作で共同監督を務めるのはグレース・リー氏とパティ・アン氏。「ARMYのいないBTSは存在しない、BTSのいないARMYは存在しない。観客が本作を通して私たちを笑わせ、泣かせ、考えさせてくれたファンダムに出会うとを楽しみにしています。ARMYのパワー、再起力、創造性、ユーモアに常に感動させられましたし、観客も同じように感じてくれることを願っています」とコメントを寄せている。今回、予告映像も公開された。BTSの代表曲の1つである「MIC Drop」の楽曲が使用され、ARMYにとって感動的なBTSのコンサート映像と共にBTSの楽曲をリミックスしたこともあるスティーブ・アオキが登場しARMYたちが作り上げた社会現象についてコメントしている。【編集部MEMO】BTSは、2013年にシングル「2 COOL 4 SKOOL」で韓国デビュー。翌2014年にはシングル「NO MORE DREAM-Japanese Ver.-」で日本デビューした後、4thシングル「FOR YOU」がオリコン週間シングルランキング1位を獲得。第28回 韓国ゴールデンディスクアワードでは新人賞を受賞するなど、韓国の3つの主要アワードで新人賞を受賞。韓国・日本のみならず世界で人気を博している。2021年には第63回グラミー賞 最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス部門にノミネートされた。