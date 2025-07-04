３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６７．００ドル（－０．４５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４２．９ドル（－１６．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６７８．４セント（＋３５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４７．７５セント（－８．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．５０セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５６．２５セント（＋５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９９．９３（－０．７８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６７．００ドル（－０．４５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４２．９ドル（－１６．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６７８．４セント（＋３５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４７．７５セント（－８．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．５０セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５６．２５セント（＋５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９９．９３（－０．７８）
出所：MINKABU PRESS