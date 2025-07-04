「Galaxy A25 5G」連続首位！ Androidスマホ人気ランキングTOP10 2025/7/4
「BCNランキング」2025年6月23日〜29日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
2位 Reno13 A 限定BOX（OPPO）
3位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
4位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
5位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
6位 edge 50s pro(SoftBank)（Motorola Mobility）
7位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
8位 nubia S 5G（ZTE）
9位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
10位 moto g05（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
2位 Reno13 A 限定BOX（OPPO）
3位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
4位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
6位 edge 50s pro(SoftBank)（Motorola Mobility）
7位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
8位 nubia S 5G（ZTE）
9位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
10位 moto g05（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。