英語で「そろそろ行かなくちゃ」は何て言う？ 時間がないときに役立つ英語表現

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」(毎週金曜更新)では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案しています。

友人との会話中や食事中などに、別の用事があって、その場を離れないといけないときに「もう行かないと」や「お先に失礼するね」と言うことがありますが、英語だとどのように表現するのでしょうか。覚えておくと役立つフレーズをいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「そろそろ行かなくちゃ」の英語表現

みんなでの食事中や集まりの途中で用事があって先に帰るとき、「お先に」「先に行くね」と言いたい。そんなときはどんなフレーズを使いますか? 今回はナチュラルな英語で言いたいときに使える表現をいくつか紹介していきます。

【1】 I’ve gotta go. 「そろそろ行かなきゃ」

【解説】"gotta" は "have got to" の省略形で、「〜しなきゃ」という意味があります。日常会話でよく使われるカジュアルな言い方です。一緒に「Sorry.(ごめんね)」などを使うとより気遣いのある表現にすることができます。

【2】 I’m heading out. 「そろそろ失礼するね」

【解説】「head out」は「今いる場所を出て次の場所に向かう」という意味の英語です。be動詞+-ingで「今からすぐ行動」をあらわすことができます。「今〜している」という意味の現在進行形のほかにもこのような使い方があります。

【3】 I should get going. 「そろそろ行かないと」

【解説】丁寧かつやんわりと「行かないと」と伝えたいときに使えるフレーズです。「It was nice seeing you.(会えてよかったよ)」などのフレーズを別れ際に付け足すと、より良い印象を与えられるでしょう。

今週はここまで。

