今回は、シックなカラーと「ミッキーマウス」のアートがおしゃれな「大人プリントTシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」大人プリントTシャツ

サイズと価格:【S、M、L】4,990円(税込)、【LL、3L】5,280円(税込)、【4L、5L、6L】5,490円(税込)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」デザインのTシャツ。

シックな色と大人っぽいキャラクターデザインなので、大人女性も着やすいのがうれしいポイントです!

パンツスタイルともスカートスタイルとも相性が良く、デイリーコーデに重宝しそう。

デザインは全部で3種類がラインナップされています。

オフホワイト

「オフホワイト」を基調にしたTシャツ。

「ミッキーマウス」の横顔プリントが愛らしさ満点☆

にっこり笑顔にも癒やされます。

チャコール

「チャコール」カラーのTシャツ。

手と足を使って一生懸命登っている「ミッキーマウス」の後ろ姿がインパクト抜群!

おしゃれなかすれ調プリントで表現されています。

ブラウン

「ブラウン」を基調にしたTシャツ。

スタンディングポーズの「ミッキーマウス」のアートが上品で素敵です☆

全体的に落ち着いたカラーリングでまとめられています。

さらに「オフホワイト」は左袖口に、

「チャコール」と「ブラウン」は襟後ろに、

ミッキーモチーフの箔プリントがさりげなくあしらわれています。

身生地は綿100%天竺素材を使用。

さらりとした生地で、気持ちよく着ることができます。

カジュアルにもガーリーにも着こなせる万能アイテム。

シックなカラーと「ミッキーマウス」のアートがおしゃれな「大人プリントTシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

