ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、パッチワーク風のテイストが目をひく「栃木レザー製牛革の3つ折りミニウォレット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/くまのプーさん」栃木レザー製牛革の3つ折りミニウォレット

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:各10,800円(税込)

サイズ:約10×8×2.7cm

重さ:約90g

素材:牛革

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

使うほどに色ツヤが深まって味わいが増す栃木レザー製牛革の三つ折り財布。

長く愛用したい大人にふさわしいディズニー雑貨です。

目をひくパッチワーク風デザインが魅力的で、内側にもワンポイント型押しがさり気なく見えます!

デザインは「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」の2種類がラインナップ。

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインのミニウォレット。

黒や赤などの「ミッキーマウス」らしいカラーリングがアクセントになっています。

ネームの「ミッキーマウス」はパイカットアイでレトロな雰囲気☆

くまのプーさん

「くまのプーさん」デザインのミニウォレット。

ブラウンがベースの落ち着いた色合いが大人かわいい!

ネームには、ひょっこりと顔を出している「くまのプーさん」の愛くるしい姿がデザインされています。

目をくしゅっとさせて笑っている優しい表情にも注目です。

それぞれ後ろはシンプルなデザインに。

さらに、内側にもワンポイントで型押しが施されています☆

楽しそうに歩いている「ミッキーマウス」のシルエットに、コロンとしたフォルムのハニーポットの型押し入り。

開閉はホックで、中に札入れが1室に小銭入れが1室、カードケースが2室にポケットが2室付いています。

栃木レザーは、上質感のある植物性タンニンなめしのヌメ革。

使い込むほどに出る革の味わいが魅力的です。

小さなバッグにも入れやすい、小さめでかさばらないウォレット。

パッチワーク風のテイストが目をひく、ディズニーデザイン「栃木レザー製牛革の3つ折りミニウォレット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

