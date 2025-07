「普通の子」たちの心の中に住みついた「いじめの暴君」…「番長」なき現代の凶悪ないじめの実態

怪物のような本が、いま全国の書店で異様な存在感を放っている。取材・執筆30年、総ページ数924という超弩級の大作『see you again』だ。しかも著者の小林篤氏は、本の執筆はこれがわずかに2作目。何から何まで常識外れの怪作のルーツをたどると、いまはなき月刊誌での連載記事に行きつく。小林氏はその仕事をきっかけに自殺した少年と彼を取り巻く世界に没入し、公表を目的としない取材にのめり込んで、もがき続けることになったのだ。いわば、すべてのはじまりとなった「see you again エピソード0」を、特別に連続公開する。

前編記事『近隣住民や不良の先輩までもが気にかけるなか、いじめられていることを言わずに死を選んだ息子…両親が語った回想』より続く

第1回『息子の「死をむだにしたくない」という両親の想いもむなしく…いじめで同級生を自殺させた「4人の中学生」の「それぞれの反応」』はこちら

「パシリ二号」をかばって……

この夏休み期間中に、清人君の脅し取られるお金がエスカレートしていく。ゲームセンターに入りびたって、一日中遊んでいたり、共働きの家庭の家をたまり場に酒を飲み、タバコを吸い、カラオケボックスに連日通い詰めて特上の寿司を取ったりと、いじめグループは一万円の札ビラを切って遊興三昧を繰り返した。遺書に名前を書かれた4人が常連で、他のメンバーはそのたびに入れ替わり、実際に加わった生徒の人数は15名前後だった。

清人君以外にも、お金を巻き上げられたり暴行を加えられたりした生徒は複数いた。清人君自身が命じられて集金したこともある。また、他の生徒が殴られたときに、清人君が止めに入ったこともあった。その生徒は「パシリ2号」と呼ばれ、学校内で頭から血を流すケガを負って教師に付き添われ、病院で治療を受けていた。「パシリ1号」の清人君は、それ以降ますます彼らのいじめの集中砲火を浴びるようになる。

清人君は、お金の要求に対して、当初は自分の預金を引き出したり、大量のマンガ本やファミコンソフトを売って捻出している。それが尽きたとき、家のお金を持ち出したのだ。

彼らいじめグループの力関係は、微妙に揺れ動くもののようだ。いつ被害者に横すべりするか、という不安の中で、全員が加害者の側に身を置いている。中心メンバーの4人とて、それはかわらない。かつてパシリやいじめられる側にいたばかりでなく、上級生などにツッパればいつまた被害者になるかもしれない。彼らの中に全員を圧する体力を持つ者もいなければ、統率できる魅力をそなえた生徒もいない。

標的になった理由

蟹江君以下、いじめた生徒にランキングはつけられるだろうが、グループ全員の心の中に「いじめの暴君」が住みついていたのかもしれない。彼ら全員が、つらい何かを内に抱えているからだ。学校の問題児グループの中に昔でいう番長的存在が消えつつあり、このいじめグループのような並列的な人間関係にすりかわっているようだ。

「清人がなんで標的になったかというと、あいつが金を持ってくるからだよ。清人はさ、小学生のときからファミコン狂いで、新しいソフトが出ると真っ先に買ってた。買いそびれたやつでも先輩がそれを持ってると、お金あげるからやらしてとか言って、金で解決するってとこがあったんだよ」

グループの一人が、ボソリと言った。

「清人は、おばあちゃん子だってことだよ」

清人君は金が憎かったのかもしれない。

仁志さん 清人の小遣いは、月に3千円と決めてありました。あとは、本買うからいくらとか、その度に必要なお金は与えていました。おばあさんが内緒で清人に小遣いをあげてたなんてことはないと思います。でも、おばあちゃん子なのはその通りですね。母親が手をかけられない分、おばあさんが育てていますから、それは可愛いと思います。はい、清人は、中学2年になってもおばあさんの部屋で一緒に寝てました……。

カウンセリングをすすめられた

2学期になった9月17日、いじめグループのメンバーのうち、4人が5泊6日の家出をする。彼らの一人が家出の前後に、同級生にサイフから5万円を出して見せびらかしている。

同月15日。清人君は、学校の保健室に呆然とした状態で入ってくる。視線も合わず、身体や足がガタガタと震えるのを止められない彼に養護教諭の竹内節子先生は事情を聞こうとしたが、しどろもどろで話せない。心理テストを思いついた竹内先生は、二日後に実施した。

「友だちはいい人、クラスのみんなは優しい。将来はいい高校、いい大学に入り、いい会社に入りたい。勉強は大切、成績は上げたい」

清人君は、テストの回答にそんな言葉をつらねた。学校側は、カウンセリングを受けるよう両親にすすめた。

仁志さん あの15日の日は、いじめグループの子どもたちがタバコを吸っているところに清人が居合わせたということで、反省文を書くように担任の菊池先生に指導を受けて帰宅したんです。私は、あの子たちとつきあわないという約束を破ったことを叱りましたが、清人は偶然に出会ったと言い張るのです。

清人が書いた反省文を読んでも、文脈が混乱していて、文章の意味がつかめない。彼が主張したことが本当なら、反省する必要がないわけです。私は、ひょっとして、だからこんな文章を書いてしまったのかと思い、菊池先生に電話をしたんです。

自転車窃盗で警察へ

先生は「たとえそうでも、お宅の清人君がタバコを吸っているみんなを注意できなかったことが悪いのです」とおっしゃいました。

そんなことがあったあとでカウンセリングの話をされても、とてもそんな気にはなれませんでした。学校は知らんから、病院へ行けということでしょう。

その一週間後に、刈谷警察から電話がありました。家出した子どもらが補導されて、そのうちの一人が乗っていた自転車が盗難車で、うちの清人が盗んだものだと言うんです。

家出した4人とも両親が留守だったので、東部中学の先生が生徒を引き取りにみえられて帰った、とのことでした。私どもに何の連絡もないことに腹が立ちましたが、清人を連れて刈谷署に飛んで行きました。ついに窃盗までやったかとショックでしたが、あの子を責めはせず、ただ「お前が盗らされたにしろ、やったことは悪いんだから、正直に警察の人に話しなさい」と言いました。

刈谷署では、清人一人で3時間ほどの事情聴取を受けました。なぜ、そんなに時間がかかったかというと、清人が盗んだという日時が盗難届のあった日と合わなかったからです。警察の人には、「またよく思い出してください」と言われて、帰されました。

ついに家のお金に手を付ける

それまではけっこう明るく振る舞っていた清人ですが、この自転車の一件以来、口数も減ったように思います。学校側も、この補導歴で、清人を問題グループの一員として位置付けて対応するようになりました。

それからですか……(しばらく沈黙して)10月初めに、清人が顔にアザをつくって帰宅したので理由を聞くと、「自転車で転んだ」と言葉少なに答えています。その月の下旬に、おばあさんのお金を1万円ちょっと盗んだことがわかり、私はそのとき、初めて清人に手を上げました。叩いたのは、一発だと思います。私どもとしては、清人が家のお金に手をつけたのはこの日と自殺する前の日の2回だけだと思っていたんですよ。馬鹿な親です。あの子を信じたかった……。

私の会社から勤続25年の祝い金が出るので、4泊5日の家族旅行を計画していました。うちのが「こんな悪いことするならやめようか」と言うと、清人が何ともいえずさみしそうな顔をしたんです。私も父親として話はよくしてるつもりですが、こんなときこそ清人と楽しい時間を過ごせたらと、彼も連れて行くことに決めたんですよ……。

第1回『息子の「死をむだにしたくない」という両親の想いもむなしく…いじめで同級生を自殺させた「4人の中学生」の「それぞれの反応」』はこちら

【もっと読む】息子の「死をむだにしたくない」という両親の想いもむなしく…いじめで同級生を自殺させた「4人の中学生」の「それぞれの反応」