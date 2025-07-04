日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2025』(5日15:00〜)の全出演アーティストのタイムテーブルが発表された。

『THE MUSIC DAY 2025』総合司会の櫻井翔

※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載(メドレー・企画を除く)、放送時間は変更の可能性あり

○■15時台

・INI

・岸谷香

・超特急

・美麗-Bi-ray-

・FUNKY MONKEY BΛBY'S

・M!LK

・muque

●みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART1

・氣志團

・DA PUMP

・超ときめき宣伝部

・TRF

○■16時台

・新しい学校のリーダーズ

・XG

・s**t kingz

・TWS

・なにわ男子

・BEGIN

○■17時台

・HY

・ENHYPEN

・NiziU

・花＊花

・ヒルナンデス！バンド

・BOYNEXTDOOR

・RIP SLYME

●パリから届ける「わたしの歌」

・杏

○■18時台

・THE ALFEE

・BEGIN×MONGOL800

●大杉漣へ届ける約束のギター

・草なぎ剛×斉藤和義

●みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART2

・こっちのけんと

・PUFFY

・新しい学校のリーダーズ

・ゴールデンボンバー

○■19時台

・ILLIT

・WEST.

・Aぇ! group

・Omoinotake

・近藤真彦×TWS

・SixTONES

・一青窈

・BoA

・ME:I

●シャッフルメドレーPART1（※4日23時に組み合わせと楽曲を全組発表）

・WEST.

・King ＆ Prince

・SixTONES

・Snow Man

・なにわ男子

・Travis Japan

・Aぇ! group

●85年組メドレー

・斉藤由貴

・南野陽子

・浅香唯

・上杉昇

○■20時台

・King ＆ Prince

・三代目 J SOUL BROTHERS

・TOMORROW X TOGETHER

・Travis Japan

・HANA

・Mrs. GREEN APPLE

●「ディズニー・オン・アイス」企画

・宮舘涼太(Snow Man)×SHIZUKU(ME:I)

・秋川雅史

・城田優×屋比久知奈

○■21時台

・J-HOPE(BTS)

・Snow Man

・timelesz

●シャッフルメドレーPART2（※4日23時に組み合わせと楽曲を全組発表）

・WEST.

・King ＆ Prince

・SixTONES

・Snow Man

・なにわ男子

・Travis Japan

・Aぇ! group

●ラップメドレー

・RIP SLYME

・m-flo

・ELLY(三代目 J SOUL BROTHERS)

・KEIKO(ME:I)

・櫻井翔

●歌おう!私の青春バンドソング

・岸谷香

○■22時台

・Snow Man

・Perfume

・Mrs. GREEN APPLE

●歌おう!私の青春バンドソング

・TAEHYUN(TOMORROW X TOGETHER)＆HUENINGKAI(TOMORROW X TOGETHER)

・Tama×野呂佳代

・175R

・宮野真守

・ジェシー(SixTONES)

【編集部MEMO】

7月12日スタートの日本テレビ系ドラマに主演する総合司会の櫻井翔は「昨年、一昨年と、ドラマ『占拠』シリーズは、冬のクールにやらせていただいたのですが、今年は夏のクールで、しかもタイトルが『放送局占拠』。『THE MUSIC DAY』は、8時間の生放送ということで、ドラマでも音楽番組でも“占拠する夏”になるなという感じがしています!(笑) 充実の夏になりそうです!」とコメントしている。

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