『THE MUSIC DAY』タイムテーブル発表 シャッフルメドレーは19時台＆21時台
日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2025』(5日15:00〜)の全出演アーティストのタイムテーブルが発表された。
『THE MUSIC DAY 2025』総合司会の櫻井翔
※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載(メドレー・企画を除く)、放送時間は変更の可能性あり
○■15時台
・INI
・岸谷香
・超特急
・美麗-Bi-ray-
・FUNKY MONKEY BΛBY'S
・M!LK
・muque
●みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART1
・氣志團
・DA PUMP
・超ときめき宣伝部
・TRF
○■16時台
・新しい学校のリーダーズ
・XG
・s**t kingz
・TWS
・なにわ男子
・BEGIN
○■17時台
・HY
・ENHYPEN
・NiziU
・花＊花
・ヒルナンデス！バンド
・BOYNEXTDOOR
・RIP SLYME
●パリから届ける「わたしの歌」
・杏
○■18時台
・THE ALFEE
・BEGIN×MONGOL800
●大杉漣へ届ける約束のギター
・草なぎ剛×斉藤和義
●みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART2
・こっちのけんと
・PUFFY
・新しい学校のリーダーズ
・ゴールデンボンバー
○■19時台
・ILLIT
・WEST.
・Aぇ! group
・Omoinotake
・近藤真彦×TWS
・SixTONES
・一青窈
・BoA
・ME:I
●シャッフルメドレーPART1（※4日23時に組み合わせと楽曲を全組発表）
・WEST.
・King ＆ Prince
・SixTONES
・Snow Man
・なにわ男子
・Travis Japan
・Aぇ! group
●85年組メドレー
・斉藤由貴
・南野陽子
・浅香唯
・上杉昇
○■20時台
・King ＆ Prince
・三代目 J SOUL BROTHERS
・TOMORROW X TOGETHER
・Travis Japan
・HANA
・Mrs. GREEN APPLE
●「ディズニー・オン・アイス」企画
・宮舘涼太(Snow Man)×SHIZUKU(ME:I)
・秋川雅史
・城田優×屋比久知奈
○■21時台
・J-HOPE(BTS)
・Snow Man
・timelesz
●シャッフルメドレーPART2（※4日23時に組み合わせと楽曲を全組発表）
・WEST.
・King ＆ Prince
・SixTONES
・Snow Man
・なにわ男子
・Travis Japan
・Aぇ! group
●ラップメドレー
・RIP SLYME
・m-flo
・ELLY(三代目 J SOUL BROTHERS)
・KEIKO(ME:I)
・櫻井翔
●歌おう!私の青春バンドソング
・岸谷香
○■22時台
・Snow Man
・Perfume
・Mrs. GREEN APPLE
●歌おう!私の青春バンドソング
・TAEHYUN(TOMORROW X TOGETHER)＆HUENINGKAI(TOMORROW X TOGETHER)
・Tama×野呂佳代
・175R
・宮野真守
・ジェシー(SixTONES)
【編集部MEMO】
7月12日スタートの日本テレビ系ドラマに主演する総合司会の櫻井翔は「昨年、一昨年と、ドラマ『占拠』シリーズは、冬のクールにやらせていただいたのですが、今年は夏のクールで、しかもタイトルが『放送局占拠』。『THE MUSIC DAY』は、8時間の生放送ということで、ドラマでも音楽番組でも“占拠する夏”になるなという感じがしています!(笑) 充実の夏になりそうです!」とコメントしている。
(C)日テレ
『THE MUSIC DAY 2025』総合司会の櫻井翔
※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載(メドレー・企画を除く)、放送時間は変更の可能性あり
○■15時台
・INI
・岸谷香
・超特急
・美麗-Bi-ray-
・FUNKY MONKEY BΛBY'S
・muque
●みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART1
・氣志團
・DA PUMP
・超ときめき宣伝部
・TRF
○■16時台
・新しい学校のリーダーズ
・XG
・s**t kingz
・TWS
・なにわ男子
・BEGIN
○■17時台
・HY
・ENHYPEN
・NiziU
・花＊花
・ヒルナンデス！バンド
・BOYNEXTDOOR
・RIP SLYME
●パリから届ける「わたしの歌」
・杏
○■18時台
・THE ALFEE
・BEGIN×MONGOL800
●大杉漣へ届ける約束のギター
・草なぎ剛×斉藤和義
●みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART2
・こっちのけんと
・PUFFY
・新しい学校のリーダーズ
・ゴールデンボンバー
○■19時台
・ILLIT
・WEST.
・Aぇ! group
・Omoinotake
・近藤真彦×TWS
・SixTONES
・一青窈
・BoA
・ME:I
●シャッフルメドレーPART1（※4日23時に組み合わせと楽曲を全組発表）
・WEST.
・King ＆ Prince
・SixTONES
・Snow Man
・なにわ男子
・Travis Japan
・Aぇ! group
●85年組メドレー
・斉藤由貴
・南野陽子
・浅香唯
・上杉昇
○■20時台
・King ＆ Prince
・三代目 J SOUL BROTHERS
・TOMORROW X TOGETHER
・Travis Japan
・HANA
・Mrs. GREEN APPLE
●「ディズニー・オン・アイス」企画
・宮舘涼太(Snow Man)×SHIZUKU(ME:I)
・秋川雅史
・城田優×屋比久知奈
○■21時台
・J-HOPE(BTS)
・Snow Man
・timelesz
●シャッフルメドレーPART2（※4日23時に組み合わせと楽曲を全組発表）
・WEST.
・King ＆ Prince
・SixTONES
・Snow Man
・なにわ男子
・Travis Japan
・Aぇ! group
●ラップメドレー
・RIP SLYME
・m-flo
・ELLY(三代目 J SOUL BROTHERS)
・KEIKO(ME:I)
・櫻井翔
●歌おう!私の青春バンドソング
・岸谷香
○■22時台
・Snow Man
・Perfume
・Mrs. GREEN APPLE
●歌おう!私の青春バンドソング
・TAEHYUN(TOMORROW X TOGETHER)＆HUENINGKAI(TOMORROW X TOGETHER)
・Tama×野呂佳代
・175R
・宮野真守
・ジェシー(SixTONES)
【編集部MEMO】
7月12日スタートの日本テレビ系ドラマに主演する総合司会の櫻井翔は「昨年、一昨年と、ドラマ『占拠』シリーズは、冬のクールにやらせていただいたのですが、今年は夏のクールで、しかもタイトルが『放送局占拠』。『THE MUSIC DAY』は、8時間の生放送ということで、ドラマでも音楽番組でも“占拠する夏”になるなという感じがしています!(笑) 充実の夏になりそうです!」とコメントしている。
(C)日テレ