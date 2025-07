ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年6月27日から全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ!アンパンマン』グッズを紹介します!

セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ

投入時期:2025年6月27日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

幅広い世代から長年にわたり愛され続けている、やなせたかし先生原作の『それいけ!アンパンマン』

セガプライズから、2025年6月も『それいけ!アンパンマン』グッズが続々登場します。

ラインナップは、新作映画『それいけ!アンパンマン チャポンのヒーロー!』のぬいぐるみなど全3種類です☆

それいけ!アンパンマン ころふわ DIYぬいぐるみVer.2

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全4種(アンパンマン、カレーパンマン、ばいきんまん、クリームパンダ)

セガの人気玩具「アンパンマンくみたてDIYシリーズ」のタイアップグッズ!

DIYを楽しんでいる「アンパンマン」たちの、ふわふわかわいいぬいぐるみ第2弾です。

えいが「それいけ!アンパンマン チャポンのヒーロー!」ぬいぐるみ

サイズ:全長約10×10×15cm

種類:全4種(アンパンマン、ばいきんまん、チャポン、ドキンちゃん)

2025年6月27日公開予定の映画『それいけ!アンパンマン チャポンのヒーロー!』のプライズが登場!

作中で活躍する「アンパンマン」となかまたちのぬいぐるみです。

それいけ!アンパンマン シャカシャカクリアキーホルダー

サイズ:全長約4×3×5cm

種類:全6種(アンパンマン(オレンジ、あか、きいろ)、ばいきんまん(むらさき、あお、みずいろ))

クリア素材がかわいい、「アンパンマン」と「ばいきんまん」のキーホルダー。

カラフルなビーズ入りで、シャカシャカ振って楽しく遊ぶことができます。

「アンパンマン」たちの魅力が詰まった、かわいいプライズたち。

2025年6月27日より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズの紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 映画で活躍するなかまたちのぬいぐるみなど3種類!セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ appeared first on Dtimes.