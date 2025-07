ぬいぐるみや便利雑貨、人気作品のキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2025年6月27日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ハリー・ポッター」 プラチナムザッカピンズコレクションを紹介します!

セガプライズ「ハリー・ポッター」 プラチナムザッカピンズコレクション

登場時期:2025年6月27日より順次

サイズ:全長約16×3.5×9.5cm

種類:全2種(グリフィンドール/レイブンクロー、スリザリン/ハッフルパフ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「ハリー・ポッター」シリーズに登場する、魔法学校「ホグワーツ」の“寮章”を表現したピンズコレクションがセガプライズにラインナップ。

グリフィンドール&レイブンクロー、スリザリン&ハッフルパフの組み合わせで、2種類が展開されます☆

寮それぞれのエンブレムを再現した、重厚感あるデザイン。

アクセサリーとして身につけるのはもちろん、コレクションとしても楽しめます。

ケースにもそれぞれのイメージカラーやモチーフが施されているのも魅力的。

ケースごと飾っても見応えあるプライズです!

「ホグワーツ」の“寮章”を表現した、コレクタブルなピンズセット。

セガプライズの「ハリー・ポッター」 プラチナムザッカピンズコレクションは、2025年6月27日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

