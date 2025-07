セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年6月27日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 フェイスプチマスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 フェイスプチマスコット

登場時期:2025年6月27日より順次

サイズ:全長約5×2×4cm

種類:全4種(ノーマル、ハーフアイ、ウィンク、おやすみ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「ベイマックス」のいろいろな表情を、プチマスコットで表現したプライズがセガから登場。

ふんわりとした丸いフォルムで、シンプルに表現された表情がユニークなグッズです!

1つでも、集めても楽しく、持ち物に取り付けてアクセサリーのようにも使えます☆

ノーマル

両目をぱっちり見開いた、ノーマル表情の「ベイマックス」を表現。

シンプルなデザインで、アイコンのように使えます。

ハーフアイ

お目々を半分とじた表情のマスコット。

ちょっぴり眠そうな、ぼんやりした雰囲気です!

ウィンク

片目を閉じて、こちらにウィンク。

お茶目な表情で楽しい雰囲気にしてくれます☆

おやすみ

両目をとじておやすみモードの「ベイマックス」

すやすや寝ているような表情を見せています!

「ベイマックス」のいろいろな表情を表現したマスコット。

セガプライズの『ベイマックス』 フェイスプチマスコットは、2025年6月27日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

