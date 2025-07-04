¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·âŽ¢¶¼°ÒÆ°¸þŽ£¤Þ¤È¤á¤È3¤Ä¤ÎÈï³²¼ç°ø
Unit 42¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎDeepfake¤Ï»ÔÈÎ¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È°Â²Á¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤ï¤º¤«1»þ´Ö¤Û¤É¤ÇºîÀ®²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê²èÁü¡§eizan / PIXTA¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDeepfakeµ»½Ñ¤Çµ¶Áõ¤·¤¿´é¤Ç½¢¿¦ÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ë»ö°Æ
2024Ç¯¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿´ë¶È¤Î25¡ó¤Ï¡¢¿¯³²¤«¤é¥Ç¡¼¥¿Î®½Ð¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬5»þ´Ö¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¼¡¼¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ñ¥í¥¢¥ë¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖUnit 42¡×¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î»ö°Æ¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¿ô»ú¤À¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î´ØÏ¢µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
°ìÊý¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤¬¹¶·â¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤âÃ»½Ì²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2021Ç¯¤ÏÊ¿¶Ñ26.5 Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ÏÊ¿¶Ñ13Æü¡¢2024Ç¯¤ÏÊ¿¶Ñ7Æü¤È¡¢1Ç¯´Ö¤Ç46%¤âÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¹¶·â¤ÎÂ®ÅÙ¤Ë¤ÏÅþÄìµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¹âÂ®²½¡¦¹ªÌ¯²½¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¡Á2025Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤ÆUnit 42¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿»ö°Æ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¶¼°ÒÆ°¸þ¤Èµá¤á¤é¤ì¤ëÈ÷¤¨¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
Áý³Û¤¹¤ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Í×µá³Û¡¢µ¶¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¶¼Ç÷¤â
Åö½é¡¢¹¶·â¼Ô¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ë¼êË¡¤Ï¡Ö°Å¹æ²½¡×¤¬¼çÎ®¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò¤«¤±¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë°Å¹æÄÌ²ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÍ×µá¤¹¤ë¼êË¡¤À¡£
¤À¤¬¡¢´ë¶È¤¬¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿´ë¶È¤ÎÌóÈ¾¿ô¡Ê47%¡Ë¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤éÉüµì¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿ô¤Ï2022Ç¯¤ÎÌó4.6ÇÜ¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä°Å¹æ²½¤À¤±¤Ç¤Ï¿ÈÂå¶â¤òÍ×µá¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¹¶·â¼Ô¤Ï¼¡¤ÎÀï½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀà¼è¤·¤¿µ¡Ì©¾ðÊó¤ËÂÐ¤·¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÎ®½Ð¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Ç¡¼¥¿Àà¼è¤ËÂ³¤·ù¤¬¤é¤»¡¦¶¼Ç÷¤ò¹Ô¤¦¡ÖÂ¿½Å¶¼Ç÷¡×¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¶âÁ¬ÌÜÅª¤Î¹¶·â¼Ô¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯Web¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼ý±×¸»¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Ž¢¶¼Ç÷Ž£¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¶ÈÌ³¤òÃæÃÇ¤µ¤»¤ë
°Å¹æ²½¡¢Â¿½Å¹¶·â¤Ë¼¡¤¤¤ÇË¬¤ì¤¿2024Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÂè3ÇÈ¤Ï¡¢¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ê¶ÈÌ³Ë¸³²¡×¤À¡£Unit 42¤¬2024Ç¯¤ËÂÐ±þ¤·¤¿»ö°Æ¤Î86%¤¬¡¢¶ÈÌ³¤ÎÄä»ß¡¢É¾È½¤ÎÔÌÂ»¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÂ»¼º¤È¤¤¤Ã¤¿Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¤òÀà¼è¤·¤Æ¡Ö¸ø³«¤¹¤ë¤¾¡×¤È¶¼Ç÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î¸ÜµÒ¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤Î·ù¤¬¤é¤»¡¢²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¤ÎËõ¾Ã¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÇË²õ¤Ê¤É¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¶ÈÌ³¤òÃæÃÇ¤µ¤»¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤Î¤À¡£
Èï³²¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í×µá¤¹¤ë¿ÈÂå¶â¤Î³Û¤Ï2023Ç¯Èæ¤Ç80¡óÁý¤Î125Ëü¥É¥ë¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹¶·â¼Ô¤ÏÇ¯´Ö¼ý±×¤ÎÌó2%ÄøÅÙ¤ò¡ÖÁÈ¿¥¤Î»ÙÊ§¤¤²ÄÇ½³Û¡×¤ÈÀßÄê¤·¤Æ¿ÈÂå¶â¤ÎÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Î¹¶·â¼Ô¤¿¤Á¤Ï¼¡¡¹¤ÈÀï½Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Î¼êË¡¤Ï¡¢¹¶·â¤·¤ä¤¹¤¯¤«¤ÄºÇÂç¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÁÈ¿¥¤òÁÀ¤¦¡Öµ¡²ñ¼çµÁÅª¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÈÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤òÀà¼è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²áµî¤¢¤ë¤¤¤Ïµ¶¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¿ÈÂå¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÇ÷¤ë»öÎã¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð2025Ç¯3·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ£¿ô¤Î´ë¶È·Ð±Ä¿Ø¤Ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBianLian¡×¤òÌ¾¾è¤ë¶¼Ç÷¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¿¯Æþ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¢Á÷¤ê¼ç¤¬BianLian¤Ç¤¢¤ë¾Úµò¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤Ï¤³¤ì¤òº¾µ½¤À¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
BianLian ¤òÁõ¤Ã¤¿¿ÈÂå¶âÍ×µá¤ÎÉõÅû¡Ê½ÐÅµ¡§Bleeping Computer¡Ë
¤Þ¤¿¡¢°Ì¾¹â¤¤¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBabuk¡×¤À¤Èµ¶¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ò·è¤·¤¿²áµî¤Î¶²³å¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢60·ï°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ËºÆ¤Ó¶¼Ç÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯´ØÏ¢¤Î»ö°Æ¤ÏÁ°Ç¯Èæ3ÇÜ¡¢µ¶¿ÍÊª¤Ç½¢¿¦ÌÌÀÜ¤â
ËÌÄ«Á¯¤Î¹ñ²È»Ù±ç·¿¶¼°Ò¥¢¥¯¥¿¡¼¤¬ITµ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë»ö°Æ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎDeepfakeµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´é¤òµ¶Â¤¤·¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬²ÄÇ½¤Ê¿¦¼ï¤ÎÌÌÀÜ¤Ë±þÊç¤·¤Æ´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¼ê¸ý¤À¡£
ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¸å¤Ï´ë¶È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀø¤ê¹þ¤ß¡¢Àà¼è¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä¥³¡¼¥É¤ò¿Í¼Á¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ÈÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¾ðÊó¤òÏ³±Ì¤¹¤ë¡×¤È¶²³å¤·¤¿¤ê¡¢°ìÉô¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢Èï³²´ë¶È¤ÎÆÈ¼«¥³¡¼¥É¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£GitHub¤Ê¤É¤Î´ë¶È¥³¡¼¥É¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Ê¤É¡Ë¤ò¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¸Ä¿ÍÍÑ¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÎÍÑÌÌÀÜ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿µ¶¤Î¹çÀ®¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎDeepfake¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Unit 42¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È°Â²Á¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤ï¤º¤«1»þ´Ö¤Û¤É¤ÇºîÀ®²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
½¢¿¦ÌÌÀÜÃæ¤Î¿ÍÊª¤À¤¬¡¢2¿Í¤È¤âDeepfake¤òÍÑ¤¤¤Æºî¤é¤ì¤¿µ¶¤Î¿ÍÊª¡Ê½ÐÅµ¡§Daniel Grek Sanchez Castellanos¤ª¤è¤ÓBettina Liporazzi¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Ï¡È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡ÊRaaS¡Ë¡É¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£RaaS¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤¬¥À¡¼¥¯¥¦¥§¥Ö¤ÇÈÎÇä¡¦Æþ¼ê¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µ»½ÑÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¹âÅÙ¤Ê¹¶·â¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯1·î¡Á3·î¤Î¶¼°ÒÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢PC¤ä¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë°Û¾ï¤ÊµóÆ°¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëEDR ¡ÊEndpoint Detection and Response¡Ë¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
EDR¥»¥ó¥µ¡¼¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¶·â¼Ô¤ÏÃ¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍÆ°×¤Ë°Å¹æ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¥Ä¡¼¥ë¤ÏRaaS¥µ¡¼¥Ó¥¹Æâ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ä¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¡§¹¶·â¼Ô¤ÎÀ®¸ù¤ÎÎ¢Â¦¤È¤è¤¯»È¤ï¤ì¤¿Àï½Ñ
¹¶·â¼ÔÂ¦¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö°Æ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶¦ÄÌ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¹¶·â¼Ô¤¬Â¿¤¯¤Î¶ÉÌÌ¹¶·â¡Ê¹¶·âÃÊ³¬¡Ë¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
2024Ç¯¤ËUnit 42¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Î84%¤¬Ê£¿ô¤Î¶ÉÌÌ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á70%¤Ç3¤Ä°Ê¾å¤Î¶ÉÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ£»¨¤Ê¹¶·â¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢8¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¶ÉÌÌ¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ÆÈï³²¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿¥±¡¼¥¹¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï°Ê²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÀ¸À®AI¡Û
¹¶·â¼Ô¤ÏÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¤ò¼«Æ°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Unit 42¤Î´ÉÍý²¼¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿Àà¼è¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï25Ê¬¤Ë¤Þ¤ÇÃ»½Ì¤µ¤ì¤¦¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¹¶·â¤¬¿¯Æþ·ÐÏ©¤Î¥È¥Ã¥×¡Ê23¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹¶·â¤Îµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¡¢Â®ÅÙ¤â²ÃÂ®²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸¡ÃÎ¤äËÉ¸æ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¯¥é¥¦¥É¤äSaaS¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¶ÈÌ³¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥·¥Õ¥È¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤òµ®½Å¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¿®Íê¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤Ê¤É½ÅÍ×¥Ç¡¼¥¿¤òÀà¼è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¤äSaaS¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤ËUnit 42¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿»öÎã¤ÎÌó1/3¡Ê29%¡Ë¤¬¥¯¥é¥¦¥É´ØÏ¢¤Ç¤¢¤ê¡¢Í×°ø¤È¤·¤ÆÂ¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¤Î·çÇ¡¡¢²á¾ê¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¡¢ÀÈ¼å¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ä»È¤¤¤Þ¤ï¤·¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶´ØÏ¢¡Û
¶ÈÌ³¤Î85¡Á90%¤¬¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤«¤é¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤¬¼çÍ×¤Ê¼åÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Î44%¤¬¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶´ØÏ¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢²¾ÁÛ²½¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤ä¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ä¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬É¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖBling Libra¡×¡ÊShinyHunters¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ÎÇÛÉÛ¼Ô¡Ë¤ä¡ÖMuddled Libra¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¼Ô¤Ï¡¢ÀßÄê¥ß¥¹¤Î°ÍÑ¤ä¡¢ÀÈ¼å¤ÊÇ§¾Ú¾ðÊó¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á¤ÉÂ¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¤ä¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡¢²á¾ê¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÎÉÕÍ¿¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
ºòÇ¯1Ç¯´Ö¤Î»ö°Æ¤Ë¤ß¤ë¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼Èï³²¤Î¼ç°ø¡×3¤Ä
2024Ç¯¤ËÂÐ±þ¤·¤¿»ö°Æ¤ò¤â¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼Èï³²¤Î¼ç°ø¤È¤·¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤¬¹Í»¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê£»¨À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸ú²Ì¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡§ÁÈ¿¥¤Ï80°Ê¾å¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ä¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Î75%¤Ï¡¢¥í¥°¤Ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥µ¥¤¥í²½¤¬¸¶°ø¤Ç¸¡½Ð¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢²Ä»ëÀ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¶·â¼Ô¤Ï¸¡½Ð¤òÆ¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡§Èó´ÉÍý¤Î»ñ»º¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æ»ë¤Î·çÇ¡¤¬¡¢¹¶·â¼Ô¤Ë³èÆ°¤ÎÍ¾ÃÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Î40%¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ä¡¼¥ë¤È´ÉÍý¤ÎÌäÂê¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£²áÅÙ¤Ê¿®Íê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¶·â¤ÎÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡§²á¾ê¤Ëµö²Ä¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÈÀÈ¼å¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¤Ë¤è¤ê¡¢²£Êý¸þ¤Î°ÜÆ°¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·â¤Î41¡ó¤¬²á¾ê¤Ê¸¢¸Â¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²£¤ÎÆ°¤¤ä¸¢¸Â¤Î¾º³Ê¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¶·â¤Ï¹âÂ®²½¡¦Âçµ¬ÌÏ²½¡¦¹ªÌ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÉ¸æÂ¦¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤Á¤É¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¥µ¥¤¥í²½¤òËÉ¤®¡¢²Ä»ëÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤Î²á¾êÉÕÍ¿¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î¥ê¥¹¥¯¤È±Æ¶Á¤òÄã¸º¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Êº´¡¹ÌÚ ·ò²ð ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó ¡§ ¥Ñ¥í¥¢¥ë¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹ ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢Unit 42¡Ë