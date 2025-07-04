¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉºÇ¿·ºî¸ø³«µÇ°¡ª¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤ò7/25 ¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤ÇÊüÁ÷
8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¸ø³«µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë9»þ¡Á11»þ4Ê¬¤Ë¡¢¤½¤ÎÅÁÀâ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤¬¼«¤é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡¢Âè1ºî¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡Ê1993 ÊÆ¡Ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥ê¥¢¥ë¤ÊCG±ÇÁü¤È¡¢Åö»þºÇÀèÃ¼¤Î¥Ð¥¤¥ª¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤ë¶²ÎµÉü³è¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÀ¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÎò»Ë¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Âç·æºî±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡£1993Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤äÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£32Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤Ì¾ºî¡ª
¤Þ¤¿BSÆü¥Æ¥ì¤Ç¤Ï¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ºî¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤ò7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë9»þ¤«¤é¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ºî¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯·¡Ù¤ò8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë6»þ55Ê¬¤«¤é2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ü¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù
¥Ð¥¤¥ª¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¶²Îµ¤ò¸½Âå¤ËÉü³è¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥È¥ó¸¶ºî¤Î¾®Àâ¤òÅö»þ¤ÎºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ±ÇÁü²½¡£¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶²ÎµÃ£¤Î»Ñ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤¬ÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡¢¤¤¤Þ¤À¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¡£¡ØE.T.¡Ù¡Ê1982¡Ë¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÀ¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤òµÏ¿¡£¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡Ê1997¡Ë¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤Þ¤Ç1°Ì¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Å¤±¡¢¼«¤é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¢¡´ÆÆÄ¡§ ¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°
¢¡À½ºî¡§¥¥ã¥¹¥ê¡¼¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¢¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦R¡¦¥â¡¼¥ì¥ó
¢¡µÓËÜ¡§¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥È¥ó¡¢¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³¡¼¥×
¢¡¸¶ºî¡§¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥È¥ó
¢¡½Ð±é¡§¥¢¥é¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥ÈÇî»Î¡§¥µ¥à¡¦¥Ë¡¼¥ë ¡ÊÀ¼¡§ÉÙ»³·É¡Ë
¥¨¥ê¡¼¡¦¥µ¥È¥é¡¼¡§¥í¡¼¥é¡¦¥À¡¼¥ó¡ÊÀ¼¡§Ìï±ÊÏÂ»Ò¡Ë
¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥ë¥³¥à¡§¥¸¥§¥Õ¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ö¥é¥à ¡ÊÀ¼¡§ÂçÄÍË§Ãé¡Ë
¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥â¥ó¥É¡§¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¢¥Ã¥Æ¥ó¥Ü¥í¡¼ ¡ÊÀ¼¡§±Ê°æ°ìÏº¡Ë
¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¦¡¼Çî»Î¡§B¡¦D¡¦¥¦¥©¥ó¡ÊÀ¼¡§ÃæÂ¼Âç¼ù¡Ë
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤ÎÀ¾Êý¤ËÉâ¤«¤Ö¥¤¥¹¥é¡¦¥Ì¥Ö¥é¥ëÅç¡£ºÇ¿·¥¯¥í¡¼¥óµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶²Îµ¤ò¸½Âå¤Ëá´¤é¤»¤¿¥¤¥ó¥¸¥§¥ó¼Ò¼ÒÄ¹¤Î¥Ï¥â¥ó¥É¤Ï¡¢À¸¤¤¿¶²Îµ¤¬ïèÊâ¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡È¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡É¤ò·úÂ¤¡£¤½¤Î°ÂÁ´À¤òÄ´ºº¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤òÅç¤Ë¾·¤¯¡£¸ÅÀ¸Êª³Ø¼Ô¤Î¥¢¥é¥ó¡¢¸ÅÂå¿¢Êª³Ø¼Ô¤Î¥¨¥ê¡¼¡¢¿ô³Ø¼Ô¥¤¥¢¥ó¤Ë¡¢¥Ï¥â¥ó¥É¤ÎÂ¹¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿°ì¹Ô¡£¹âÅÅ°µÎ®¤Îºô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÀ©¸æ¤Ç°ÂÁ´¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Í½´ü¤»¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¡£Ë½Áö¤·»Ï¤á¤¿Æù¿©¶²Îµ¤¬¥¢¥é¥ó¤¿¤Á¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥Í¥Þ¥¯¥é¥Ö¡×¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://kinro.ntv.co.jp