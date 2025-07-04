7月5日（土）15:00〜22:54 日本テレビ系にて放送の「THE MUSIC DAY 2025」。全出演アーティストのタイムテーブルを発表！

また、今日7月4日（金）23時には、シャッフルメドレーの組み合わせ・楽曲を全組解禁！

＜タイムテーブル＞

※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載（メドレー・企画を除く）

※放送時間は変更の可能性があります

【3時台】

●INI

●岸谷香

●超特急

●美麗-Bi-ray-

●FUNKY MONKEY BΛBY'S

●M!LK

●muque

◎みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART1

●氣志團

●DA PUMP

●超ときめき♡宣伝部

●TRF

【4時台】

●新しい学校のリーダーズ

●XG

●s**t kingz

●TWS

●なにわ男子

●BEGIN

【5時台】

●HY

●ENHYPEN

●NiziU

●花＊花

●ヒルナンデス！バンド

●BOYNEXTDOOR

●RIP SLYME

◎パリから届ける「わたしの歌」

●杏

【6時台】

●THE ALFEE

●BEGIN×MONGOL800

◎大杉漣へ届ける約束のギター

●草磲剛×斉藤和義

◎みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART2

●こっちのけんと

●PUFFY

●新しい学校のリーダーズ

●ゴールデンボンバー

【7時台】

●ILLIT

●WEST.

●Aぇ! group

●Omoinotake

●近藤真彦×TWS

●SixTONES

●一青窈

●BoA

●ME:I

◎シャッフルメドレーPART1

●WEST.

●King & Prince

●SixTONES

●Snow Man

●なにわ男子

●Travis Japan

●Aぇ! group

◎85年組メドレー

●斉藤由貴

●南野陽子

●浅香唯

●上杉昇

【8時台】

●King & Prince

●三代目 J SOUL BROTHERS

●TOMORROW X TOGETHER

●Travis Japan

●HANA

●Mrs. GREEN APPLE

◎「ディズニー・オン・アイス」企画

●宮舘涼太（Snow Man）×SHIZUKU（ME:I）

●秋川雅史

●城田優×屋比久知奈

【9時台】

●J-HOPE（BTS）

●Snow Man

●timelesz

◎シャッフルメドレーPART2

●WEST.

●King & Prince

●SixTONES

●Snow Man

●なにわ男子

●Travis Japan

●Aぇ! group

◎ラップメドレー

●RIP SLYME

●m-flo

●ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）

●KEIKO（ME:I）

●櫻井翔

◎歌おう！私の青春バンドソング

●岸谷香

【10時台】

●Snow Man

●Perfume

●Mrs. GREEN APPLE

◎歌おう！私の青春バンドソング

●TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）＆HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）

●Tama×野呂佳代

●175R

●宮野真守

●ジェシー（SixTONES）

＜出演アーティスト一覧＞

INI、ILLIT、秋川雅史、浅香唯、新しい学校のリーダーズ、杏、175R、上杉昇、WEST.、HY、Aぇ! group、XG、m-flo、ENHYPEN、Omoinotake、岸谷香、氣志團、King & Prince、草磲剛、ゴールデンボンバー、こっちのけんと、近藤真彦、斉藤和義、斉藤由貴、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、J-HOPE（BTS）、s**t kingz、城田優、SixTONES、Snow Man、timelesz、DA PUMP、Tama、超ときめき♡宣伝部、超特急、TRF、TWS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、NiziU、野呂佳代、HANA、花＊花、Perfume、PUFFY、BEGIN、一青窈、ヒルナンデス!バンド、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY'S、BoA、BOYNEXTDOOR、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、南野陽子、宮野真守、M!LK、muque、MONGOL800、屋比久知奈、RIP SLYME

※五十音順

＜番組概要＞

■出演者

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

■番組公式SNS

X：@musicday_ntv

Instagram：@musicday_official

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