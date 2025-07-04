「THE MUSIC DAY 2025」全出演アーティストのタイムテーブルを発表！【7/5(土)15時から8時間生放送】
7月5日（土）15:00〜22:54 日本テレビ系にて放送の「THE MUSIC DAY 2025」。全出演アーティストのタイムテーブルを発表！
また、今日7月4日（金）23時には、シャッフルメドレーの組み合わせ・楽曲を全組解禁！
＜タイムテーブル＞
※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載（メドレー・企画を除く）
※放送時間は変更の可能性があります
【3時台】
●INI
●岸谷香
●超特急
●美麗-Bi-ray-
●FUNKY MONKEY BΛBY'S
●M!LK
●muque
◎みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART1
●氣志團
●DA PUMP
●超ときめき♡宣伝部
●TRF
【4時台】
●新しい学校のリーダーズ
●XG
●s**t kingz
●TWS
●なにわ男子
●BEGIN
【5時台】
●HY
●ENHYPEN
●NiziU
●花＊花
●ヒルナンデス！バンド
●BOYNEXTDOOR
●RIP SLYME
◎パリから届ける「わたしの歌」
●杏
【6時台】
●THE ALFEE
●BEGIN×MONGOL800
◎大杉漣へ届ける約束のギター
●草磲剛×斉藤和義
◎みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART2
●こっちのけんと
●PUFFY
●新しい学校のリーダーズ
●ゴールデンボンバー
【7時台】
●ILLIT
●WEST.
●Aぇ! group
●Omoinotake
●近藤真彦×TWS
●SixTONES
●一青窈
●BoA
●ME:I
◎シャッフルメドレーPART1
●WEST.
●King & Prince
●SixTONES
●Snow Man
●なにわ男子
●Travis Japan
●Aぇ! group
◎85年組メドレー
●斉藤由貴
●南野陽子
●浅香唯
●上杉昇
【8時台】
●King & Prince
●三代目 J SOUL BROTHERS
●TOMORROW X TOGETHER
●Travis Japan
●HANA
●Mrs. GREEN APPLE
◎「ディズニー・オン・アイス」企画
●宮舘涼太（Snow Man）×SHIZUKU（ME:I）
●秋川雅史
●城田優×屋比久知奈
【9時台】
●J-HOPE（BTS）
●Snow Man
●timelesz
◎シャッフルメドレーPART2
●WEST.
●King & Prince
●SixTONES
●Snow Man
●なにわ男子
●Travis Japan
●Aぇ! group
◎ラップメドレー
●RIP SLYME
●m-flo
●ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）
●KEIKO（ME:I）
●櫻井翔
◎歌おう！私の青春バンドソング
●岸谷香
【10時台】
●Snow Man
●Perfume
●Mrs. GREEN APPLE
◎歌おう！私の青春バンドソング
●TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）＆HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）
●Tama×野呂佳代
●175R
●宮野真守
●ジェシー（SixTONES）
＜出演アーティスト一覧＞
INI、ILLIT、秋川雅史、浅香唯、新しい学校のリーダーズ、杏、175R、上杉昇、WEST.、HY、Aぇ! group、XG、m-flo、ENHYPEN、Omoinotake、岸谷香、氣志團、King & Prince、草磲剛、ゴールデンボンバー、こっちのけんと、近藤真彦、斉藤和義、斉藤由貴、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、J-HOPE（BTS）、s**t kingz、城田優、SixTONES、Snow Man、timelesz、DA PUMP、Tama、超ときめき♡宣伝部、超特急、TRF、TWS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、NiziU、野呂佳代、HANA、花＊花、Perfume、PUFFY、BEGIN、一青窈、ヒルナンデス!バンド、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY'S、BoA、BOYNEXTDOOR、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、南野陽子、宮野真守、M!LK、muque、MONGOL800、屋比久知奈、RIP SLYME
※五十音順
＜番組概要＞
■出演者
総合司会：櫻井翔
MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
■番組公式SNS
X：@musicday_ntv
Instagram：@musicday_official
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