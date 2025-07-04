¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦·ª¸¶¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¼¡¤ä¤Ã¤¿¤éÄ¹°ú¤¯¡×¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ëÊý¿Ë
¡¡±¦ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤Æ2Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬3Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£2Æü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤ÇÉé½ý¡£ÉÂ±¡¤Ç¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢3Æü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢Î¥Ã¦¤ÏÄ¹°ú¤¯¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¡Ê»þ´Ö¤Ï¡Ë¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ä¤Ã¤¿¤éÄ¹°ú¤¯¡£¤À¤«¤é¤ä¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³°¤·¤¿¡£ºÇÃ»¡Ê¤Ç¤ÎÉüµ¢¡Ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Å½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£13Æü°Ê¹ß¤ËÅÐÏ¿¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢µÞ¤¬¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¤Ë¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï»°ÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¡¢20ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¼ç¼´¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3·î11Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤Ç¤â¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë·ãÆÍ¤·¡¢Æ±¤¸±¦ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤ÆÌó1¥«·îÎ¥Ã¦¡£5·î4Æü¥í¥Ã¥ÆÀï¤«¤é3»î¹ç¤Ï¼óÄË¤Ç·ç¾ì¤Ê¤É¡¢Éé½ý¤¬Â³¤¯¡£
¡¡º£µ¨¤Ï53»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦214¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢19ÂÇÅÀ¤ÈÉÔËÜ°Õ¡£¤¿¤À¡¢6·î29Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï5¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢1Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Þ¤Ç3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¸òÎ®ÀïÌÀ¤±¤Ï¾å¾º¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤ËËÜ¿Í¤Ë¤ÏÄË¤¤Î¥Ã¦¤À¤Ã¤¿¡£