「THE MUSIC DAY 2025」タイムテーブル発表 総勢63組が8時間ライブ
【モデルプレス＝2025/07/04】嵐・櫻井翔が総合司会を務める日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2025」（7月5日15時〜22時54分生放送）のタイムテーブルが発表された。
【写真】櫻井翔の紅白差し入れ「嵐愛が詰まってる」と話題
※各時間ごとアーティスト名50音順に掲載（メドレー・企画を除く）※放送時間は変更の可能性あり。
【15時台】
・INI
・岸谷香
・超特急
・美麗-Bi-ray-
・FUNKY MONKEY BΛBY’S
・M!LK
・muque
みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART1
・氣志團
・DA PUMP
・超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）
・TRF
【16時台】
・新しい学校のリーダーズ
・XG
・s**t kingz
・TWS
・なにわ男子
・BEGIN
【17時台】
・HY
・ENHYPEN
・NiziU
・花＊花
・ヒルナンデス！バンド
・BOYNEXTDOOR
・RIP SLYME
パリから届ける「わたしの歌」
・杏
【18時台】
・THE ALFEE
・BEGIN×MONGOL800
大杉漣へ届ける約束のギター
・草磲剛×斉藤和義
みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART2
・こっちのけんと
・PUFFY
・新しい学校のリーダーズ
・ゴールデンボンバー
【19時台】
・ILLIT
・WEST.
・Aぇ! group
・Omoinotake
・近藤真彦×TWS
・SixTONES
・一青窈
・BoA
・ME:I
シャッフルメドレーPART1
・WEST.
・King ＆ Prince
・SixTONES
・Snow Man
・なにわ男子
・Travis Japan
・Aぇ! group
85年組メドレー
・斉藤由貴
・南野陽子
・浅香唯
・上杉昇
【20時台】
・King ＆ Prince
・三代目 J SOUL BROTHERS
・TOMORROW X TOGETHER
・Travis Japan
・HANA
・Mrs. GREEN APPLE
「ディズニー・オン・アイス」企画
・宮舘涼太（Snow Man）×SHIZUKU（ME:I）
・秋川雅史
・城田優×屋比久知奈
【21時台】
・J-HOPE（BTS）
・Snow Man
・timelesz
シャッフルメドレーPART2
・WEST.
・King ＆ Prince
・SixTONES
・Snow Man
・なにわ男子
・Travis Japan
・Aぇ! group
ラップメドレー
・RIP SLYME
・m-flo
・ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）
・KEIKO（ME:I）
・櫻井翔
歌おう！私の青春バンドソング
・岸谷香
【22時台】
・Snow Man
・Perfume
・Mrs. GREEN APPLE
歌おう！私の青春バンドソング
・TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）＆HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER)
・Tama×野呂佳代
・175R
・宮野真守
・ジェシー（SixTONES）
（modelpress編集部）
INI、ILLIT、秋川雅史、浅香唯、新しい学校のリーダーズ、杏、175R、上杉昇、WEST.、HY、Aぇ! group、XG、m-flo、ENHYPEN、 Omoinotake、岸谷香、氣志團、King ＆ Prince、草磲剛、ゴールデンボンバー、こっちのけんと、近藤真彦、斉藤和義、斉藤由貴、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、J-HOPE、s**t kingz、城田優、SixTONES、Snow Man、timelesz、DA PUMP、Tama、超ときめき◆宣伝部、超特急、TRF、TWS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、NiziU、野呂佳代、HANA、花＊花、Perfume、PUFFY、BEGIN、一青窈、ヒルナンデス!バンド、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY'S、BoA、BOYNEXTDOOR、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、南野陽子、宮野真守、M!LK、muque、MONGOL800、屋比久知奈、RIP SLYME
※7月4日23時にシャッフルメドレーの組み合わせと楽曲を全組解禁
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻井翔の紅白差し入れ「嵐愛が詰まってる」と話題
◆「THE MUSIC DAY 2025」タイムテーブル
※各時間ごとアーティスト名50音順に掲載（メドレー・企画を除く）※放送時間は変更の可能性あり。
【15時台】
・INI
・岸谷香
・超特急
・美麗-Bi-ray-
・FUNKY MONKEY BΛBY’S
・M!LK
・muque
・氣志團
・DA PUMP
・超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）
・TRF
【16時台】
・新しい学校のリーダーズ
・XG
・s**t kingz
・TWS
・なにわ男子
・BEGIN
【17時台】
・HY
・ENHYPEN
・NiziU
・花＊花
・ヒルナンデス！バンド
・BOYNEXTDOOR
・RIP SLYME
パリから届ける「わたしの歌」
・杏
【18時台】
・THE ALFEE
・BEGIN×MONGOL800
大杉漣へ届ける約束のギター
・草磲剛×斉藤和義
みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART2
・こっちのけんと
・PUFFY
・新しい学校のリーダーズ
・ゴールデンボンバー
【19時台】
・ILLIT
・WEST.
・Aぇ! group
・Omoinotake
・近藤真彦×TWS
・SixTONES
・一青窈
・BoA
・ME:I
シャッフルメドレーPART1
・WEST.
・King ＆ Prince
・SixTONES
・Snow Man
・なにわ男子
・Travis Japan
・Aぇ! group
85年組メドレー
・斉藤由貴
・南野陽子
・浅香唯
・上杉昇
【20時台】
・King ＆ Prince
・三代目 J SOUL BROTHERS
・TOMORROW X TOGETHER
・Travis Japan
・HANA
・Mrs. GREEN APPLE
「ディズニー・オン・アイス」企画
・宮舘涼太（Snow Man）×SHIZUKU（ME:I）
・秋川雅史
・城田優×屋比久知奈
【21時台】
・J-HOPE（BTS）
・Snow Man
・timelesz
シャッフルメドレーPART2
・WEST.
・King ＆ Prince
・SixTONES
・Snow Man
・なにわ男子
・Travis Japan
・Aぇ! group
ラップメドレー
・RIP SLYME
・m-flo
・ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）
・KEIKO（ME:I）
・櫻井翔
歌おう！私の青春バンドソング
・岸谷香
【22時台】
・Snow Man
・Perfume
・Mrs. GREEN APPLE
歌おう！私の青春バンドソング
・TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）＆HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER)
・Tama×野呂佳代
・175R
・宮野真守
・ジェシー（SixTONES）
（modelpress編集部）
◆出演アーティスト（※五十音順）
INI、ILLIT、秋川雅史、浅香唯、新しい学校のリーダーズ、杏、175R、上杉昇、WEST.、HY、Aぇ! group、XG、m-flo、ENHYPEN、 Omoinotake、岸谷香、氣志團、King ＆ Prince、草磲剛、ゴールデンボンバー、こっちのけんと、近藤真彦、斉藤和義、斉藤由貴、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、J-HOPE、s**t kingz、城田優、SixTONES、Snow Man、timelesz、DA PUMP、Tama、超ときめき◆宣伝部、超特急、TRF、TWS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、NiziU、野呂佳代、HANA、花＊花、Perfume、PUFFY、BEGIN、一青窈、ヒルナンデス!バンド、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY'S、BoA、BOYNEXTDOOR、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、南野陽子、宮野真守、M!LK、muque、MONGOL800、屋比久知奈、RIP SLYME
※7月4日23時にシャッフルメドレーの組み合わせと楽曲を全組解禁
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