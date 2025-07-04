5日放送『THE MUSIC DAY』タイムテーブル発表 総勢63組が8時間生放送【タイムスケジュール掲載】
5日に生放送される日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2025』（後3：00〜後10：54）のタイムテーブルが4日、公開された。
【写真】SixTONES、Snow Man、J-HOPEも！『THE MUSIC DAY』出演者第一弾
今年のテーマは“わたしの歌”。総勢50組を超すアーティストが、いつも明るく元気をくれる歌、大切な場面で背中を押してくれた歌などの“わたしの歌”を披露する。千葉・幕張メッセから生放送され、総合司会は嵐・櫻井翔、MCは羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行は市來玲奈アナウンサーが担当する。
タイムテーブルは以下の通り。なお、シャッフルメドレーの組み合わせと楽曲は、きょう4日午後11時に発表される。
【『THE MUSIC DAY 2025』タイムテーブル】
※時間ごとにアーティスト名は50音順（メドレー・企画を除く）、放送時間は変更の可能性あり
■午後3時台
INI、岸谷香、超特急、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBYS、M!LKmuque
「みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART1」
氣志團、DA PUMP、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）、TRF
■午後4時台
新しい学校のリーダーズ、XG、s**t kingz、TWS、なにわ男子、BEGIN
■午後5時台
HY、ENHYPEN、NiziU、花＊花、ヒルナンデス！バンド、BOYNEXTDOOR、RIP SLYME
「パリから届ける『わたしの歌』」
杏
■午後6時台
THE ALFEE、BEGIN×MONGOL800
「大杉漣へ届ける約束のギター」
草なぎ剛×斉藤和義
「みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART2」
こっちのけんと、PUFFY、新しい学校のリーダーズ、ゴールデンボンバー
■午後7時台
ILLIT、WEST.、Aぇ! group、Omoinotake、近藤真彦×TWS、SixTONES、一青窈、BoA、ME:I
「シャッフルメドレーPART1」
WEST.、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group
「85年組メドレー」
斉藤由貴、南野陽子、浅香唯、上杉昇
■午後8時台
King ＆ Prince、三代目 J SOUL BROTHERS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、HANA、Mrs. GREEN APPLE
「ディズニー・オン・アイス」企画
宮舘涼太（Snow Man）×SHIZUKU（ME:I）、秋川雅史、城田優×屋比久知奈
■午後9時台
J-HOPE（BTS）、Snow Man、timelesz
「シャッフルメドレーPART2」
WEST.、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group
「ラップメドレー」
RIP SLYME、m-flo、ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、KEIKO（ME:I）、櫻井翔
「歌おう！私の青春バンドソング」
岸谷香
■午後10時台
Snow Man、Perfume、Mrs. GREEN APPLE
「歌おう！私の青春バンドソング」
TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）＆HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）、Tama×野呂佳代、175R、宮野真守、ジェシー（SixTONES）
【写真】SixTONES、Snow Man、J-HOPEも！『THE MUSIC DAY』出演者第一弾
今年のテーマは“わたしの歌”。総勢50組を超すアーティストが、いつも明るく元気をくれる歌、大切な場面で背中を押してくれた歌などの“わたしの歌”を披露する。千葉・幕張メッセから生放送され、総合司会は嵐・櫻井翔、MCは羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行は市來玲奈アナウンサーが担当する。
【『THE MUSIC DAY 2025』タイムテーブル】
※時間ごとにアーティスト名は50音順（メドレー・企画を除く）、放送時間は変更の可能性あり
■午後3時台
INI、岸谷香、超特急、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBYS、M!LKmuque
「みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART1」
氣志團、DA PUMP、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）、TRF
■午後4時台
新しい学校のリーダーズ、XG、s**t kingz、TWS、なにわ男子、BEGIN
■午後5時台
HY、ENHYPEN、NiziU、花＊花、ヒルナンデス！バンド、BOYNEXTDOOR、RIP SLYME
「パリから届ける『わたしの歌』」
杏
■午後6時台
THE ALFEE、BEGIN×MONGOL800
「大杉漣へ届ける約束のギター」
草なぎ剛×斉藤和義
「みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART2」
こっちのけんと、PUFFY、新しい学校のリーダーズ、ゴールデンボンバー
■午後7時台
ILLIT、WEST.、Aぇ! group、Omoinotake、近藤真彦×TWS、SixTONES、一青窈、BoA、ME:I
「シャッフルメドレーPART1」
WEST.、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group
「85年組メドレー」
斉藤由貴、南野陽子、浅香唯、上杉昇
■午後8時台
King ＆ Prince、三代目 J SOUL BROTHERS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、HANA、Mrs. GREEN APPLE
「ディズニー・オン・アイス」企画
宮舘涼太（Snow Man）×SHIZUKU（ME:I）、秋川雅史、城田優×屋比久知奈
■午後9時台
J-HOPE（BTS）、Snow Man、timelesz
「シャッフルメドレーPART2」
WEST.、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group
「ラップメドレー」
RIP SLYME、m-flo、ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、KEIKO（ME:I）、櫻井翔
「歌おう！私の青春バンドソング」
岸谷香
■午後10時台
Snow Man、Perfume、Mrs. GREEN APPLE
「歌おう！私の青春バンドソング」
TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）＆HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）、Tama×野呂佳代、175R、宮野真守、ジェシー（SixTONES）