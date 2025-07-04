※経済指標

＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（6月）21:30

結果 14.7万人

予想 10.6万人 前回 14.4万人（13.9万人から修正）



＊失業率（6月）

結果 4.1％

予想 4.3％ 前回 4.2％



＊平均時給（6月）

結果 0.2％

予想 0.3％ 前回 0.4％（前月比）

結果 3.7％

予想 3.9％ 前回 3.8％（3.9％から修正）（前年比）



＊民間部門雇用者数

結果 7.4万人

予想 10.0万人 前回 13.7万人（14.0万人から修正）



＊製造業雇用者数

結果 -0.7万人

予想 -0.2万人 前回 -0.7万人（-0.8万人から修正）



＊週平均労働時間

結果 34.2

予想 34.3 前回 34.3



＊労働参加率

結果 62.3%

予想 62.4% 前回 62.4%



＊米貿易収支（5月）21:30

結果 -715億ドル

予想 -710億ドル 前回 603億ドル（-616億ドルから修正）



＊米新規失業保険申請件数（6月28日週）21:30

結果 23.3万人

予想 24.1万人 前回 23.7万人（23.6万人から修正）



＊米非製造業PMI（6月確報）22:45

結果 52.9

予想 53.1 前回 53.1



＊米コンポジッPMI（6月確報）22:45

結果 52.9

予想 5.8 前回 52.8



＊ISM非製造業景気指数（6月）23:00

結果 50.8

予想 50.6 前回 49.9



＊米耐久財受注（5月・改定値） 21:30

結果 16.4％

予想 16.4％ 速報 16.4％（前月比）

結果 0.5％

予想 0.5％ 速報 0.5％（除輸送・前月比）



＊米製造業受注（5月）

結果 8.2％

予想 8.2％ 前回 -3.9％（-3.7％から修正）（前月比）



※発言・ニュース

＊米下院、税制・歳出法案を可決

米下院は本日、税制・歳出法案の上院での修正案を可決した。法案は今後、トランプ大統領に送付され、署名して成立する運びとなる。賛成２１８票、反対２１４票で可決した。差し引き３．４兆ドル規模の財政パッケージで、４．５兆ドル規模の減税が盛り込まれる一方、１兆ドル超の歳出削減も含まれている。



＊ベッセント財務長官

・経済成長は３％を超える可能性。

・インフレ期待は低下するはず。

・米２年債は翌日物金利が高過ぎることを示唆している。

・米国債には国内外から大きな需要。

・パウエル議長の進退巡る質問には特定の回答を控える。

・ＦＲＢ議長には有力候補が多数いる。



＊ボスティック・アトランタ連銀総裁

・高インフレは長期化の見込みだが、急上昇はない。

・高インフレが期待値をアンカーから外すリスク高まる。

・貿易政策の調整には１年以上かかる可能性。

・インフレ指標は値上げ延期の戦略を反映。

・モメンタム鈍化も景気後退の可能性を断定するのは時期尚早。

・労働市場の状況は依然健全。

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