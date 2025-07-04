¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¼«ºî¤Î»Ò¼é²Î¤ÇÂ©»Ò¤¬ÉÔµ¡·ù¤Ë¡Ä¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê²Î¼ê¤âÅÐ¾ì¡ª¡©
»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ë¸ä³ÚÈÖÁÈABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù©️ABC¥Æ¥ì¥Ó ©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¿¿±ÉÅÄ¸ÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡ØÂ©»Ò¤¬ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¼«ºî¤Î»Ò¼é±´¡Ù¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î½÷À¤«¤é¡£»ä¤ÏÀ¸¸å£¹¥«·î¤Î°¦Â©»Ò¡¦¤¿¤Ã¤¯¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î»Ò¼é²Î¤ò¡¢ºî»ìºî¶Ê¤«¤é¼ê³Ý¤±¤¿¡£¤¿¤Ã¤¯¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ä¡¢¤¿¤Ã¤¯¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¡Ä¡Ö¤¿¤Ã¤¯¤ó¤È²á¤´¤¹Æü¡¹¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõÊª¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¿Æ»Ò¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê²Î¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î»Ò¼é²Î¤ò²Î¤¦¤È¡¢¤¿¤Ã¤¯¤ó¤Î´é¤¬¤³¤ï¤Ð¤ê¡¢·ý¤ò°®¤ê¤·¤á¤ÆÓ¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔ²÷¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Ã¤¯¤ó¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÆü¤Ï¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤òÉõ°õ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þー¥Á¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¿Æ»Ò¤ÎÆÃÊÌ¤Ê²Î¤ò¡¢¤â¤¦²Î¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¡£¤É¤¦¤«¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤¿¤Ã¤¯¤ó¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤òÄ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¼Â¤Ï°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¡¢ºá°´¶¤ÈÌµÎÏ´¶¤ÇËèÆüµã¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤Ï¼«¿È¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¦¡£¤½¤³¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¿¤Ã¤¯¤ó¤Ë²Î¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤ë¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÅÓÃæ¤«¤é¤°¤º¤ê¤À¤·¡¢·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¡£¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤é¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¡©¡¡£²¿Í¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÊ¹¤«¤»¤ë¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é°ì¿Í¤¬µã¤¶«¤Ó¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤È¡¢¼¡¤Ï²Î¤¤¼ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê²Î¼ê¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó ©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
7·î4Æü(¶â)¤è¤ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡×¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ÅÄÂ¼ÍµÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡Ø¥Ï¥²¤ËÇº¤à£¶¿Í·»Äï¡Ù¡¢·ËÆóÍÕÃµÄå¤Î¡Ø¥Ð¥¯Å¾¡¦¥Ð¥¯Ãè¤ò¤·¤¿¤¤60ºÐ¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ò²ò·è¤·¤¿¡£