¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÇð¸¶½ã°ì»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÆüÂØ¤ï¤ê¥ª¡¼¥À¡¼¤Îà¼åÅÀá¡ÖÂÇÀþ¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¸ÇÄê¤Ë¡×
¡ÚÇð¸¶½ã°ì¡ÖÎõ´ã¡×¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£³Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç£±¡½£´¤ÈÇÔ¤ì¡¢Æ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢ÇÔ¡£°ìµ¤¤Ë£³°Ì¤Ë¤Þ¤ÇÅ¾Íî¤·£µ·î£±£±Æü°ÊÍè¡¢·¯Î×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¼ó°Ì¤ÎºÂ¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¡£Ä¹Ãú¾ì¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ä¤ê»î¹ç¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ë¡£½ç°Ì¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÀï¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¤Ç¤½¤í¤½¤í¸ÇÄê¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ï¢Æü£±¡Á£¹ÈÖ¤Þ¤ÇÆüÂØ¤ï¤ê¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇÀþ¤À¡£Æ±¥«¡¼¥ÉÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò¸Ø¤ë£¶£¶ËÜÎÝÂÇ¤ÎÇË²õÎÏ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¤·¤ç¤»¤ó¡¢ÂÇÀþ¤Ï¿åÊª¡£¸Ä¡¹¤¬¡ÖÂÇ¤Ä¤«¡×¡ÖÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤«¡×¤Ç¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÁÈ¤à¸Â¤ê¡¢ÀÜÀï¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡Ö¾¯¤Ê¤¤¹¥µ¡¤Ç¤¤¤«¤ËÆÀÅÀ¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Þ¤ë¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤³¤½£³ÅÀº¹¤Ç¥¹¥³¥¢¤Ë¤ä¤ä³«¤¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î£²Àï¤Ï£±ÅÀº¹¤Ëµã¤¯ÀËÇÔ¡£½éÀï¤ÇÁê¼ê¤Ï£±ÈÖ¡¦¼þÅì¤«¤é¤Î¹¶·â¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢£´ÈÖ¡¦ÃæÂ¼¹¸¤Îµ¾Èô¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ£²Àï¡¢£³ÀïÌÜ¤Ï£µÈÖ¡¦»³Àî¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¡£ÊäÂ¤¹¤ë¤ÈÆÀÅÀ¤³¤½µÏ¿¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£³Æü¤Î£³ÀïÌÜ¤Ï£±ÈÖ¡¦¼þÅì¤¬½é²ó¤«¤é£³°ÂÂÇ¤Ë£²ÅðÎÝ¤È¡¢¤¤Ã¤Á¤êÀÚ¤ê¹þ¤ßÌò¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£³Àï¤òÄÌ¤¸¡¢ÆÀÅÀ¤ËÍí¤ó¤À¤Î¤Ï¾å°ÌÂÇÀþ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£³ÈÖ¡¦ÌøÄ®¤ò´Þ¤á¤¿£´¿Í¤¬£³»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹¶·â¿Ø¤¬¤¤¤«¤Ë¡ÖÀþ¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤Ç¤¤¿¤«ÈÝ¤«¤¬¡¢ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»î¹ç¤´¤È¤ËÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤à¥¿¥¯¥È¤Ç£·£µ»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤í¤½¤í¡Ö¸ÇÄê¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£ÊÌ¤Ë¥á¥ó¥Ä¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãæ¼´¤Ê¤é¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢ËüÇÈ¡¢À¶µÜ¡¢ÌîÂ¼¡¢·´»Ê¡¢¿åÃ«¡¢ÅÄµÜ¡Ä¡££±¡¢£²ÈÖ¤Ë½ÓÂÂÇ¼Ô¤òÃÖ¤¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤òÍí¤á¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸Þ½½È¨¡¢ÌðÂô¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÁªÂò»è¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤ò»È¤¦¤«¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸õÊä¤Ëº¤¤ëÀïÎÏÁØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£Á¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÍ¥¾¡¤Î¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¡¼¥º¥ó¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥ª¡¼¥À¡¼µ¯ÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸åÍè¤ë¥Ú¥Ê¥ó¥È¤Î»³¾ì¤Ø¸þ¤±¡¢Æü¡¹¤ÎÂÇ½ç¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤â¡Ö¤É¤¦¾¡¤Ä¤«¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë