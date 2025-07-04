¥¢¥á¥ê¥«³ô¼°»Ô¾ì¡¢¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤¬½ªÃÍ¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·
¥¢¥á¥ê¥«³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï3Æü¡¢¸ÛÍÑÅý·×¤Î¿¤Ó¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬½ªÃÍ¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤¬±¿ÍÑ»ØÉ¸¤È¤¹¤ëS¡õP500¼ï³ô²Á»Ø¿ô¤¬½ªÃÍ¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢6279.35¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Ãæ¿´¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤â20601.10¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤Á¤é¤â»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢3Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿6·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ç¡¢½¢¶È¼Ô¿ô¤È¼º¶ÈÎ¨¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿Æ°¤¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼çÍ×³ô¤Ï¡¢Àè½µ¤«¤éº£½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È³Æ¹ñ¤Ë¤è¤ëËÇ°×¶¨µÄ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢Ï¢ÆüºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£