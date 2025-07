Little Black Dressが、7月23に発売するメジャー1st アルバム『AVANTGARDE』より、リード曲「アヴァンギャルド」を7月4日0時より先行配信する。 さらに新アーティスト写真が解禁、アルバム特設サイトもオープン。特設サイト内ではアルバムの最新情報はもちろん、Little Black Dress・遼による楽曲解説や、アレンジャーのコメントと、豪華制作陣よりコメントが寄せられている。 全曲視聴動画もアップされた。近々ミュージックビデオの公開も控えているとのことだ。 ◆ ◆ ◆ ◾︎Little Black Dress コメントサウンドもビジュアルも、才能と個性あふれる素晴らしいクリエイターの皆さんの力をお借りしながら、今のLittle Black Dressにしかできないことを妥協せず楽しく詰め込みました。社会で闘うすべての方に、少しでも何か感じてもらえたら嬉しいです。 ◆ ◆ ◆ 「アヴァンギャルド」7月4日0:00先行配信配信リンク:https://king-records.lnk.to/AVANTGARDE 1st アルバム『AVANTGARDE』 2025年7月23日発売 ◼︎ CD ONLY商品番号:KICS-4211価格:¥2,800(税抜価格¥2,545)https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-4211/ ◼︎ KING e-SHOP限定SET*CD+KING e-SHOP限定オリジナルTシャツ商品番号:ECB-1790/1791価格:\6,800(税抜価格\6,182)https://kingeshop.jp/shop/g/gECB-1790/ オリジナルTシャツ綿100%5.6ozMサイズ:身丈70 身巾52 肩巾47 袖丈20(cm)Lサイズ:身丈74 身巾55 肩巾50 袖丈22(cm) ・CD封入特典応募抽選シリアルコード リリースイベントスペシャルミニライブ&ジャケットサイン会・7月23日(水)19:00会場:タワーレコード池袋店 店内イベントスペースhttps://tower.jp/store/event/2025/07/014008 ・7月26日(土)13:00会場:アリオ倉敷 2Fフードコート内サテライトスタジオ前https://tower.jp/store/event/2025/07/122003 【対象商品】2025年7月23日(水)発売Little Black Dress「AVANTGARDE」通常盤:CD ONLY | KICS-4211 | ¥2,545+税※対象商品1枚ご購入につき「特典会参加券」1枚のお渡しとなります。※メーカー特典は対象外となります。 関連リンク◆1st ALBUM 「AVANTGARDE」 特設サイト◆Little Black Dress オフィシャルサイト

The post Little Black Dress、メジャー1st アルバム『AVANTGARDE』リード曲「アヴァンギャルド」先行配信開始 first appeared on BARKS.