JO1によるドキュメンタリー映画第2弾「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」が、本日7月4日より全国公開。これを記念し、映画の主題歌「Bon Voyage」のライブバージョンが、本日0時より各種音楽配信サービスにてサプライズ配信された。 本楽曲は、今年4月20日・21日に開催されたJO1初の単独東京ドーム公演のダブルアンコールで披露されたもので、JO1の5周年を記念してリリースされたベストアルバムに収録されたファンソング。 メンバーの川尻蓮・河野純喜・木全翔也が作曲に、JO1メンバー全員が作詞に参加。この曲には、これまでの5年間一緒に歩んできたメンバーお互いに向けてと、11人を明るく照らしてくれるJAM(ファンネーム)に感謝のメッセージを伝える一方、今後も夢に向かって一緒に旅行を続けていこうという希望が込められている。映画制作の過程で、このメッセージ性がリンクし、映画タイトルにもなった。 劇場で映画を鑑賞する前に、東京ドーム公演での感動と、JO1の前向きなエネルギーを音源で楽しんでみては。さらに、デジタルリリースを記念し、Stationheadでのリスニングパーティーも実施する。 ©LAPONE ENTERTAINMENT 「Bon Voyage(LIVE)」※ 「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」主題歌配信開始日:2025年7月4日(金)AM0:00Linkfire: https://lnk.to/jo1_bonvoyage_live 「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」公開記念 - Listening Party-07/04(金)20:0007/08(火)19:3007/10(木)20:30※Listening Partyに参加するには@stationheadアプリのダウンロードとApple MusicまたはSpotifyへの登録が 必要です。リアルタイムにチャットで参加できるオンライン空間にぜひご参加ください。 『JO1 THE MOVIE『未完成』Bon Voyage』2025年7月4日(金)公開 ◆出演大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨 ◆監督:稲垣哲朗 製作:LAPONE ENTERTAINMENT 東宝制作プロダクション:吉本興業制作協力:利休製作幹事:東宝配給:TOHO NEXT 吉本興業Ⓒ2025「JO1 THE MOVIE『未完成』Bon Voyage」製作委員会公式サイト:https://jo1.jp/feature/mikansei_bonvoyage ◆作品紹介これが、私たちの刻んだ時間。2019年「PRODUCE 101 JAPAN」で選ばれた11人で結成されたグローバルボーイズグループ、JO1。2020年 のデビューから「Go to the TOP!」を掲げ着実に歩みを続けた彼らは、2025年、念願のワールドツアーを初の単独東京ドーム公演を開催した。世界に挑む彼らの5年間の栄光と、旅路の中でメンバー11人が胸に抱いていた想いや葛藤、そして絆を映し出すドキュメンタリー映画第 2弾。夢を追いかけるすべての人に贈る、11人の軌跡と未来―― ◾️公開記念舞台挨拶 ・日時:2025年7月11日(土)上映前舞台挨拶・会場:TOHO シネマズ六本木 スクリーン7・登壇者(予定):JO1 ◆スケジュール18:30の回・上映前舞台挨拶18:30〜19:10 上映前舞台挨拶(40分想定・マスコミあり)19:10〜19:15 […]

