【Amazon ASUSゲーミングデバイスセール】 実施期間:7月17日23時45分まで

ROG DELTA S

Amazonにて、ASUS製ゲーミングデバイス各種がセール対象となっている。セール期間は7月17日23時45分まで。

今回のセールでは、「ROG DELTA S」と同ワイヤレスモデル、「ASUS ROG Cetra II Core」など多数の製品が15%より30%前後の割引となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ROG Delta S Wireless

ROG Cetra II Core

TUF GAMING K1/JP

