『THE MUSIC DAY』ラップメドレーにRIP SLYME＆m-flo、櫻井翔らが自作持ち寄り
日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2025』(5日15:00〜)では、ラップメドレー企画が放送される。
『THE MUSIC DAY 2025』
2000年代に一大ブームを巻き起こしたRIP SLYMEとm-floが、それぞれの代表曲をパフォーマンスするほか、この2組を長年リスペクトし、「自分にとっての青春」まさに“わたしの歌”だと語る総合司会の櫻井翔も、自作のラップを持ち寄って披露する。
さらに、三代目 J SOUL BROTHERSのELLYとME:IのKEIKOも一夜限りのパフォーマンスとして、自作のオリジナルラップを持ち寄って披露する。
○■出演アーティスト
INI、ILLIT、秋川雅史、浅香唯、新しい学校のリーダーズ、杏、175R、上杉昇、WEST.、HY、Aぇ! group、XG、m-flo、ENHYPEN、 Omoinotake、岸谷香、氣志團、King ＆ Prince、草なぎ剛、ゴールデンボンバー、こっちのけんと、近藤真彦、斉藤和義、斉藤由貴、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、J-HOPE、s**t kingz、城田優、SixTONES、Snow Man、timelesz、DA PUMP、Tama、超ときめき宣伝部、超特急、TRF、TWS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、NiziU、野呂佳代、HANA、花＊花、Perfume、PUFFY、BEGIN、一青窈、ヒルナンデス!バンド、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY'S、BoA、BOYNEXTDOOR、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、南野陽子、宮野真守、M!LK、muque、MONGOL800、屋比久知奈、RIP SLYME
『THE MUSIC DAY 2025』
2000年代に一大ブームを巻き起こしたRIP SLYMEとm-floが、それぞれの代表曲をパフォーマンスするほか、この2組を長年リスペクトし、「自分にとっての青春」まさに“わたしの歌”だと語る総合司会の櫻井翔も、自作のラップを持ち寄って披露する。
○■出演アーティスト
INI、ILLIT、秋川雅史、浅香唯、新しい学校のリーダーズ、杏、175R、上杉昇、WEST.、HY、Aぇ! group、XG、m-flo、ENHYPEN、 Omoinotake、岸谷香、氣志團、King ＆ Prince、草なぎ剛、ゴールデンボンバー、こっちのけんと、近藤真彦、斉藤和義、斉藤由貴、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、J-HOPE、s**t kingz、城田優、SixTONES、Snow Man、timelesz、DA PUMP、Tama、超ときめき宣伝部、超特急、TRF、TWS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、NiziU、野呂佳代、HANA、花＊花、Perfume、PUFFY、BEGIN、一青窈、ヒルナンデス!バンド、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY'S、BoA、BOYNEXTDOOR、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、南野陽子、宮野真守、M!LK、muque、MONGOL800、屋比久知奈、RIP SLYME