ソニー・インタラクティブエンタテインメントのプレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」のドールマンに関する内容を紹介する。なお、ストーリーに関する内容は含まれないものの、ネタバレには注意してほしい。

サムと一緒に旅をするドールマン。前回はフォトモードに用意されたユニークなポーズについての記事を掲載をしたが、今回はサムとの掛け合いに関する内容をお届けする。

ドールマンはフィールド上で投げる事が可能で、この際に空中に静止して遠くを偵察するカメラのような使い方ができる。建設物の「簡易観測塔」のように敵の配置や人数などを少し離れた場所から偵察することが可能だ。なお、武器の使用が制限される安全な場所では使えない。

基本的には敵地への潜入前にある程度の状況を把握するといった使い方になるが、回数制限はないため何度も投げることが可能となる。一方で連続して投げ続けているとドールマンは機嫌を損ねて嫌がるようになる。飛び立つ際や返ってくる際にも多くのボイスが用意されているが、嫌がる理由も豊富に存在し「今日の私は高所恐怖症なんだ」や「そんな気分じゃない」など、連続して使っていると一時的にドールマンによる偵察ができなくなるようだ。

【【デススト2】「DEATH STRANDING 2」ドールマンのつかいかた】

他の武器と同じようにL2で構えてR2で投げる。空中でサムを見つめていると、こちらに向かって手を振る姿が確認できたりもする(動画の21秒あたり)

サムとドールマン

このように空中からの偵察が可能

飛び立つ&返ってくるタイミングにも様々なセリフを発するが

何度も投げているとドールマンが嫌がる!

