東京のラッパーIOが、自身のレーベル「VERETTA SOUNDS」を設立。同レーベル第一弾作品となる新アルバム『JUST ALBUM』より、新曲「Spotlight」を7月4日にリリースすることが発表された。「Spotlight」のビートは盟友KORKが手掛けており、ライブやリスニングパーティーでもいち早く披露されていた楽曲。なお、アルバム『JUST ALBUM』については発売日・収録内容などは未定。

<リリース情報>IO「Spotlight」2025年7月4日リリースLabel: VERETTA SOUNDSLyric: IOMUSIC: KORKGuitar: MELRAWKeybord: Eiji NakamuraAdditional Vocal: Kohjiya, TeteRecorded & Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS ToritsudaiMastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology® (Patented).Produced by IOArt Direction: Slim The RollPhotograph: cherry chill will.<ライブ情報>単独公演「JUST SHOW」2025年7月16日(水)日本武道館時間:Open 18:00 Start 19:00購⼊URL: https://eplus.jp/io-justlive/追加発売(先着)受付期間:: 6/17(火) 12:00〜チケット価格: 全席指定 \10,000(税込)注釈つき指定席 \10,000※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可※注釈付き指定席はステージの位置や機材の位置により、ステージや演出の一部が見えにくい場合がございます。※注釈付き指定席は申込前に必ず注釈内容ご確認の上ご購⼊ください