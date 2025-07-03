7月5日（土）15:00〜22:54 日本テレビ系にて放送の「THE MUSIC DAY 2025」。

年に一度の「THE MUSIC DAY」目玉企画！豪華アーティストによる今年の夏にしか見られないラップメドレー企画が決定！

2000年代に一大ブームを巻き起こしたラップグループ RIP SLYME、音楽グループ／プロデュースユニット m-floは、25周年記念スペシャルメドレーを披露！長年、音楽界をけん引し日本のヒップホップ界の草分け的な存在であるRIP SLYMEとm-floが、それぞれの代表曲を特別パフォーマンス。

さらに、そんな二組を長年リスペクトし、「自分にとっての青春」まさに“わたしの歌”だと語る、総合司会の櫻井翔も自作のラップを持ち寄って披露！

櫻井と同じく二組をリスペクトしているELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）とKEIKO（ME:I）も、一夜限りのパフォーマンスとして、自作のオリジナルラップを持ち寄って披露！櫻井、ELLY、KEIKOがRIP SLYMEとm-floにリスペクトを込めて披露する“オリジナル歌詞”に注目だ。

明日7月4日（金）には8時間のタイムテーブルと、シャッフルメドレーの組み合わせ・楽曲を全組解禁！

＜出演アーティスト一覧＞

INI、ILLIT、秋川雅史、浅香唯、新しい学校のリーダーズ、杏、175R、上杉昇、WEST.、HY、Aぇ! group、XG、m-flo、ENHYPEN、Omoinotake、岸谷香、氣志團、King & Prince、草磲剛、ゴールデンボンバー、こっちのけんと、近藤真彦、斉藤和義、斉藤由貴、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、J-HOPE（BTS）、s**t kingz、城田優、SixTONES、Snow Man、timelesz、DA PUMP、Tama、超ときめき♡宣伝部、超特急、TRF、TWS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、NiziU、野呂佳代、HANA、花＊花、Perfume、PUFFY、BEGIN、一青窈、ヒルナンデス!バンド、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY'S、BoA、BOYNEXTDOOR、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、南野陽子、宮野真守、M!LK、muque、MONGOL800、屋比久知奈、RIP SLYME

※五十音順

＜番組概要＞

■出演者

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

■番組公式SNS

X：@musicday_ntv

Instagram：@musicday_official

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