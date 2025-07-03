ÊæÀÑÁÈ¤¬2²óÀï¿Ê½Ð¡¡¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á½çÅö¾¡¤Á
¡¡¡Ú¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢Âè4Æü¤Ï3Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤ÇÊæÀÑ³¨è½¡¢¥¢¥ë¥Ç¥£¥é¡¦¥¹¡¼¥Á¥ã¥Ç¥£¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡ËÁÈ¤¬¥¢¥¤¥é¡¦¥È¥à¥ê¥ã¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥È¥â¥Ð¡Ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡ËÁÈ¤Ë7¡½6¡¢6¡½2¤Ç¾¡¤Á¡¢2²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³½¤»Ò¡¢¼Æ¸¶±ÍºÚÁÈ¤Ï¥Þ¥°¥À¡¦¥ê¥Í¥Ã¥Æ¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥À¡¦¥Ú¥é¡ÊÊÆ¹ñ¡ËÁÈ¤Ë4¡½6¡¢4¡½6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£²ÃÆ£Ì¤Í£¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ê¡¦¥Ö¥¯¥µ¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ËÁÈ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ú¥¢¤Ë¶þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤Ç¤ÏÂè6¥·¡¼¥É¤Î¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤¬½çÅö¾¡¤Á¤·¤¿¡£