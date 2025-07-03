¥Õ¥¡¥ó¤È¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹¾¾ËÜÀ²¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê3Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡°µ´¬¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¤Î¾¾ËÜÀ²¤Ï7²ó¤Þ¤ÇÅê¤²È´¤­¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î14»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¥«¡¼¥É3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤òº£µ¨½é¤Î2°ÌÉâ¾å¤ËÆ³¤¤¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö³¤Ìî¤µ¤ó¤Î¥ê¡¼¥É¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸¬µõ¤Ë´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£

¡¡½øÈ×¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤âÁ´ÎÏÅêµå¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤ÎÈèÏ«¤¬¹¥Åê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈè¤ì¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤ÎÅê¤²Êý¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç»°¿¶¤ò¼è¤ì¤¿¡×¡£À©µå¤¬Äê¤Þ¤Ã¤¿140¥­¥íÂæ¸åÈ¾¤ÎÄ¾µå¤ò¼´¤Ë¡¢3²ó¤«¤é5²ó¤Þ¤Ç¤Ï5¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ò´Þ¤á¤Æ¶å¤Ä¤Î¥¢¥¦¥ÈÁ´¤Æ¤ò»°¿¶¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£

¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Êµå°Ò¤¬¡ËÍî¤Á¤¿¸å¤ÎÅêµå¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¶­ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È100µå¤òÄ¶¤¨¤¿7²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¾¾ËÜÀ²¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Ë°ÂÂÇ¤³¤½µö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉý¤¬¹­¤¬¤ë1Æü¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£

¡¡½øÈ×¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸òÎ®Àï¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¤Æ°ìµ¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¤Ò¤·¤á¤¯Å¸³«¤ÎÃæ¡¢4Æü¤«¤é¤Ï¾å°Ì¤ò¤¦¤«¤¬¤¦À¾Éð¤¬¶¯ÎÏÀèÈ¯¿Ø¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£4Ï¢¾¡¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÆÍ¤­È´¤±¤¿¤¤¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë