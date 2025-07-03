¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > NY³ô¡¢È¿È¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë NY³ô¡¢È¿È¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë NY³ô¡¢È¿È¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë 2025Ç¯7·î3Æü 22»þ38Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û3Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥æ¡¼¥í±ß¡¢°ì»þ170±ßÂæ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤µ¤«Î¾Êý¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤ò¡Ä¡×¡¡Æü»º¤Î¿ÀÆàÀî2¹©¾ì¤ÎÊÄº¿¸¡Æ¤¤ËÃÏ¸µ¡¦²£¿Ü²ì¤ÈÊ¿ÄÍ¤Ï¶Ã¤¡¢Æ°ÍÉ ¡Ö¤¦¤Á¤ÎÍø±×¤¬57¡ó¸º¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤â¤¦Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ25¡ó¤Ë¹½¤¨¤ëÆüËÜ´ë¶È¡¡¥È¥è¥¿¡¦¥Û¥ó¥À¡¦Æü»º¡Ä¼«Æ°¼Ö³Æ¼Ò¤¬ÌÏº÷¤¹¤ë¡Ö¿·¹ÒÏ©¡×¤È¤Ï