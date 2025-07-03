ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤ÏÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¡¡¸Þ²ó¤Î¹¥ÊÖµå¢ª¥µ¥è¥Ê¥éµ¾Èô¤ÎËÅÄ¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡Öºå¿À£³¡Ý£²µð¿Í¡×¡Ê£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬Æ±ÅÀ¤Î¶å²ó¡¢Æñ¹¶ÉÔÍî¤Îµð¿Í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ò¹¶Î¬¡£ºÇ¸å¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤ÇËÅÄ¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿Áê¼ê¼é¸î¿À¤«¤éÆÀÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤Æ¤Î·àÅª¤Ê¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿¤«¥²¡¼¥à¤Î´¶¤¸¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤ËËÅÄ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Û¡¼¥à¤ò»É»¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤³¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤ÏÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÅÄ¤Ï£±¡Ý£²¤Î¸Þ²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢µð¿Í¡¦ºäËÜ¤ÎÄËÎõ¤Êº¸Á°ÂÇ¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¤È¡¢Àµ³Î¤Ê¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÊÖµå¡£´Ö°ìÈ±¤ÇÆóÎÝÁö¼Ô¤ÎÀô¸ý¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡¢Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡ÖËÅÄ¥³¡¼¥ë¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÇ´¤ê¶¯¤¯¼é¤ê¡¢ÂÇÀþ¤â»Í¡¢¸Þ²ó¤Ë£±ÅÀ¤º¤Ä¤òÊÖ¤·¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËÅÄ¤Î²æËý¶¯¤µ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ç»É¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¡£¤½¤ì¤ËÌîµå¤Î¿ÀÍÍ¤¬ºÇ¸å¡¢ÂÇÀÊ¤òÍ¿¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£