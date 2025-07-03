¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥¤¥ä¤À¡×²¦ÎÓ¤¬¡È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¡É¸ì¤ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢7·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë ²Æ¤Î2»þ´ÖSP¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥¤¥ä¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡ÖÌÔ½ë¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤â¿á¤Èô¤Ð¤»¡ª 2025Ç¯²Æ¤Î¶òÃÔº×¤ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿2»þ´ÖÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£²¦ÎÓ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¡×¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¿ÈÄ¹¹â¤¤¤·¡¢¤¿¤Ö¤ó²¦ÎÓ¤Î±Æ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Î©ÇÉ¤Ê±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
ÈÖÁÈMC¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¤¤ë¤Î¡©¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢²¦ÎÓ¤Ï¡Ö¤¤¤ë¤¤¤ë¡ª¡ØÆü±¢¤À¡¢¥é¥Ã¥¡¼¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç²¦ÎÓ¤Î±Æ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¹âÁØ¥Ó¥ë°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
²¦ÎÓ¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥¤¥ä¤À¡£¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¤È¤¤È¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡ÖÌÔ½ë¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤â¿á¤Èô¤Ð¤»¡ª 2025Ç¯²Æ¤Î¶òÃÔº×¤ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿2»þ´ÖÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£²¦ÎÓ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¡×¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¿ÈÄ¹¹â¤¤¤·¡¢¤¿¤Ö¤ó²¦ÎÓ¤Î±Æ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Î©ÇÉ¤Ê±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
ÈÖÁÈMC¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¤¤ë¤Î¡©¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢²¦ÎÓ¤Ï¡Ö¤¤¤ë¤¤¤ë¡ª¡ØÆü±¢¤À¡¢¥é¥Ã¥¡¼¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç²¦ÎÓ¤Î±Æ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¹âÁØ¥Ó¥ë°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
²¦ÎÓ¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥¤¥ä¤À¡£¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¤È¤¤È¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£