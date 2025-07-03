¥ê¥è¥ó¤â¤½¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ö¹ß³Ê½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¡×5Áª
¥Õ¥é¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤ò7Ï¢ÇÆ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÌ¾Ìç¥ê¥è¥ó¤¬¡¢ºâÀ¯Åª¤ÊÌäÂê¤Î¤¿¤á¤Ë²¼Éô¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¹ß³Ê½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬1Éô¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¡Ä¡£
º£²ó¤Ï¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ß³Ê½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ
¥ê¡¼¥°¡§¥Õ¥é¥ó¥¹
¹ß³Ê¤·¤¿Ç¯ÅÙ¡§1993Ç¯
ÍýÍ³¡§Çã¼ý¤ÎÈ¯³Ð
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡£1992-93¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¹¥È¥¤¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤é¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÍÊ¤·¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥Ë´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Åö»þ¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥ë¡¦¥¿¥Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇã¼ý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡Á°¤Î¥ô¥¡¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥ÌÀï¤ÇÏÅÏ¨¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤¬Åö¶É¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ñ³Ê¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢2Éô¤Ø¤Î¹ß³Ê½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥Ü¥ë¥É¡¼
¥ê¡¼¥°¡§ ¥Õ¥é¥ó¥¹
¹ß³Ê¤·¤¿Ç¯ÅÙ¡§2024Ç¯
ÍýÍ³¡§ºâÀ¯Æñ
¥Õ¥é¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤ÏDNCG¤È¤¤¤¦³°Éôµ¡¹½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¤¬¸·¤·¤¯´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ýÆþ¤äºÄÌ³¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ò·ï¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ü¥ë¥É¡¼¤Ï2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤ËºÇ²¼°Ì¤Ç2Éô¹ß³Ê¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âºâÀ¯ºÆ·ú¤¬¿Ê¤Þ¤ºÈ³Â§¤ò¼õ¤±¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÇË»º¤Ë¤è¤Ã¤Æ4Éô¤ËÅö¤¿¤ë¥·¥ã¥ó¥Ô¥ª¥Ê¡¦¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë2¤Þ¤Ç¹ß³Ê¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥é¥¹¥´¡¼¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º
¥ê¡¼¥°¡§¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É
¹ß³Ê¤·¤¿Ç¯ÅÙ¡§2012Ç¯
ÍýÍ³¡§ÇË»º
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Î¡Ö2¶¯¡×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡£ÅÁÅý¤¢¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏÀÇ¶â¤ÎÂÚÇ¼¤Ë¤è¤ëºâÀ¯ÇËÃ¾¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
À¶»»¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¿·²ñ¼Ò¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é4Éô¤Þ¤Ç¤Î¹ß³Ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹
¥ê¡¼¥°¡§¥¤¥¿¥ê¥¢
¹ß³Ê¤·¤¿Ç¯ÅÙ¡§2006Ç¯
ÍýÍ³¡§¥«¥ë¥Á¥ç¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë
Åö»þÀ¤³¦ºÇ¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿Âç»ö·ï¡Ö¥«¥ë¥Á¥ç¥Ý¥ê¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ß³Ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡£GM¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥â¥Ã¥¸¤é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼óÇ¾¿Ø¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤ä¿³È½¤Î´´Éô¤ÈÌþÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö·ï¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ß¥é¥ó¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ë¾¡ÅÀÇíÃ¥¤äÈ³¶â¤Ê¤É¤Î½èÈ³¤¬²¼¤ê¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ë¤ÏºÇ¤â¸·¤·¤¤¡Ö¥»¥ê¥¨B¹ß³Ê¡×¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê
¥ê¡¼¥°¡§¥¤¥¿¥ê¥¢
¹ß³Ê¤·¤¿Ç¯ÅÙ¡§2002Ç¯
ÍýÍ³¡§ºâÀ¯ÇËÃ¾
1990Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤ä¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥ë¥¤¡¦¥³¥¹¥¿¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥È¥¥¡¼¥¿¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬½êÂ°¤·¤¿¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ·Ð±Ä¾õ¶·¤¬°²½¡£2002Ç¯¤Ë¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤¬ÇËÃ¾¤·¡¢4Éô¤Ø¤Î¹ß³Ê½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡ÖÀ¨¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ë¹ß³Ê¤ÎÈá·à¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿10¤Î¥Á¡¼¥à¡×
¡Ö¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡×¤ÎÌ¾Á°¤â»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¿·¥ª¡¼¥Ê¡¼¤äÍÍ¡¹¤ÊÁª¼ê¤Î²ÃÆþ¤â¤¢¤Ã¤ÆÉü¸¢¤·¡¢ÆÃÎã¤Ç2Éô¤Ø¤ÎÊÔÆþ¤Þ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ê¤ó¤È¤ï¤º¤«3¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥»¥ê¥¨A¤Þ¤ÇÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£