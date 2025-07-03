ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡Âç½÷Í¥¤òÅÜ¤é¤»¤¿²áµî¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ï1¿Í¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤è¡ª¡×¡¡Êì¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤¤¡Ä¡ÖËè²óÄ«¤´ÈÓ¤ò¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤ÎBS12¡Ê¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¡Ë¡ÖÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤Î¾¼ÏÂºÆÀ¸¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¡ÊÌÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¤·¡¢¡È¤ª¤Ã¤«¤¢¡É¤ÈÊì¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¾½÷Í¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¦¿·½É¤ò½ä¤ê¡¢¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·½É2ÃúÌÜ¤Î¥Ð¡¼¤Ç20ÂåÁ°È¾¤Îº¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£Åö»þ¤Ï²£ÉÍ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯±ó¤¯¤Æ·ù¤Ç¡£¤À¤«¤é¤³¤ÎÊÕ¤Ç»þ´Ö¤Ä¤Ö¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï²Ö±à¿À¼Ò¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼«Âð¤Ëµ¢¤é¤º¤Ë¿·½É¤ÇÌë¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÍâÆü¤Î»Å»ö¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¡¢TBS¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ÖTBS¤ËÄ«8»þ¤°¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢º£¹Í¤¨¤¿¤é¡×¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬1999Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î»³²¬µ×Çµ¤µ¤ó¤Ç¡¢¡Ö»³²¬¤Î¤ª¤Ã¤«¤¢¤Ë¤´ÈÓºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³²¬¤µ¤ó¤È¤ÏTBS¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬¤¿¤É¤³¤µ¡×¡Ê1973¡Á74Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¶¦±é¡£ÏÂÅÄ¤Ï»£±Æ¤ËÃÙ¹ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï¤Í¡¢²Î¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤í¤¦¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï1¿Í¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤è¡ª¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¶µ°é¤·¤Æ¤ë¤Î¡ª¡×¡Ö°Î¤¤¿Í¸Æ¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È»³²¬¤µ¤ó¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¼Õ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤«¤é»ä¡¢ÃÙ¹ï¤·¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¸½¾ì¤â¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»³²¬¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤â¤¦¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉËè²óÄ«¤´¤Ï¤óºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ÆÏÂ¿©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Æù¤¸¤ã¤¬¤È¤«¡£Ä«¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä»³²¬¤Î¤ª¤Ã¤«¤¢¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ´é¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Ê¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤è¤êµã¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£