韓国で活躍する6人組ボーイズグループ・TWS(トゥアス)が2日、シングル『はじめまして』をリリースし、日本デビュー。記念に行われたショーケースで意気込みを語りました。

TWSは、SHINYUさん(21)、DOHOONさん(20)、YOUNGJAEさん(20)、HANJINさん(19)、JIHOONさん(19)、KYUNGMINさん(17)の6人で構成。SEVENTEENの弟分として韓国でデビューを果たし、話題となりました。

グループ名は“TWENTY FOUR SEVEN WITH US”の略で、1日を意味する数字『24』と、1週間を意味する数字の『7』から、“いつもTWSと一緒に”という思いが込められています。

また、ファンネームは『42(SAI)』。これには、TWSと24/7(1日24時間、1週間)すべての瞬間を共にする、最も特別な仲になるファンを意味しているといいます。

■ショーケースには約750人が来場 最近覚えた日本語も紹介

TWSは、日本デビューに伴い『Japan 1st Single「はじめまして」発売記念PREMIUM SHOWCASE』を2日、東京・渋谷区のSpotify O-EASTで開催。約750人の42(SAI・ファンの総称)が参加しました。(レコード会社発表)

集まった報道陣から、日本デビューへの覚悟について聞かれたJIHOONさんは「実は僕たちも、日本デビューが本当に重要で大切と思っています。だからこそ、日本での活動をもっと頑張りたいです」と意気込みました。

そして、HANJINさんは「日本デビューはまた新しいスタートです。42の皆さんと大切な思い出をたくさん作りたいです」と語りました。

その後、『はじめまして』や、『BLOOM (feat. Ayumu Imazu)』のパフォーマンスを終えた後のトークでは、“最近覚えた日本語”についてメンバーが紹介。SHINYUさんが「“よしよし”です」と明かし、会場が盛り上がる中、YOUNGJAEさんが「“おいで”は?」とSHINYUさんに耳打ちしながら提案。これを受け、SHINYUさんが「おいで」と言うと、会場から歓声が湧き上がりました。