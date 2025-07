グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜 13:00〜13:53)。6月28日(土)の放送は、櫻坂46の田村保乃(たむら・ほの)さんが登場! 6月25日(水)にリリースされたニューシングル「Make or Break」について伺いました。

潮:櫻坂46は今年4月15日に四期生9名の加入を発表し、そのわずか2週間後の4月30日(水)にはセカンドアルバム『Addiction』をリリース。5月30日(金)をもって最後の一期生メンバー・小池美波(こいけ・みなみ)さんが卒業され、6月25日には12枚目のシングル「Make or Break」をリリースされています。遠山:これだけ見てもめちゃめちゃ忙しいでしょ?田村:確かに(2月19日(水)に11枚目のシングル)「UDAGAWA GENERATION」も発売させていただいたので、今年は今までにない(活動)頻度かもしれないです。遠山:怒涛も怒涛! だから、本当に勢いがすごいというか。田村:攻めています(笑)。遠山:そして、改めて「Make or Break」のリリースおめでとうございます。田村:ありがとうございます!潮:メッセージも届いています!<リスナーからのメッセージ>「『Make or Break』をリクエストします。田村保乃ちゃんとセンターの的野美青(まとの・みお)ちゃんが、がっつり絡んでダンスしているのがかっこいいです! 振り付けのポイントがあったら教えてください」田村:振り付けのポイントは、ラストのサビで“的野タワー”というのがありまして。的野美青は身長160cm後半で結構背が高いんですけど、その子を山粼天(やまさき・てん)っていう160cm後半のメンバーと私で(的野を)より高く持ち上げるところがあったり、ダンスは結構シンプルなんですけど、ピタッと揃えるパートとそれぞれの個性が出ているパートがあるので、そこにぜひ注目していただけたらうれしいです。遠山:保乃ちゃんは「Make or Break」を初めて聴いたとき、どういう思いが湧き上がりました?田村:今回は三期生の的野美青が初めて表題曲のセンターに立ってくれたので、的野にも似合うような、ちょっとクールめで疾走感のある曲だなと感じました。的野自身も「いい曲だなって第一印象で感じました」って言っていたので、また新しい櫻坂46を皆さんに見ていただけるのがすごく楽しみになりましたし、“櫻坂46らしさ”をだんだん見せていける曲になるのではないか、っていう期待が大きいです。

潮:櫻坂46は現在、全国5都市11公演の全国ツアー「5th TOUR 2025 “Addiction”」を開催中で、7月24日(木)〜26日(土)の東京ドーム公演、8月23日(土)、24日(日)の京セラドーム大阪公演を控えています。遠山:僕はツアー初日の愛知公演におじゃまさせてもらいました。ずっと櫻坂46を見続けているけど、今回は“見たことない瞬間”があったというか、ドーム公演もあるので具体的な内容は言えないけど、2時間〜2時間半あるなかで最後まで興奮がずっと続いていくような演出があって、それがめっちゃいいなと思って。田村:うれしいです! 今回のツアーは私たちにとっても新しい挑戦で、私自身、櫻坂46として何年か活動してきて“新しいものを作り出していくのって難しい”と感じるようになってきたんですけど、また今回のライブで、皆さんからそのようなうれしいお声をいただけて、これからもどんどん新しいことに挑戦していきたいなと思いました。あと、マネージャーさんから「言っていいよ」と許可をいただいたので言っちゃうんですけど……。遠山:えっ!? なに?田村:東京ドームと京セラドームでは、(既に開催した)アリーナ公演をさらにブラッシュアップした公演をお届けしたいなと思っています。(披露する)曲数も増えちゃうんですよ!遠山&潮:え〜!?遠山:でもそうだよね、「Make or Break」も発売になっているから。田村:はい! それこそ「Make or Break」もやるかもしれないですし。遠山:さらに四期生がここ(東京ドーム公演)から合流するわけだよね?田村:そうですね。それに、今回のシングルではない他の曲を披露するかもしれないですし、もともと今回のツアーは過去のツアーと比べても曲数がだいぶ多いんですけど“もうちょい頑張っちゃうよ!”っていう(笑)。なので、楽しみにしていていただきたいです!遠山:初日の公演も本当にすごかったけど、ドーム公演もマジで楽しみ!田村:めっちゃ頑張ります!次回7月5日(土)の放送は、シンガーソングライターの井上苑子(いのうえ・そのこ)さんをゲストに迎えてお届けします。



