中国で開催された“完全自律型AIロボットによる初のサッカー試合”が話題を呼んでいる。これはすべての選手がAIによって制御され、人間の操作を一切介さずにプレイする形式で行われたものであり、技術的な大きな挑戦として注目を集めた。



しかしながら、その試合内容は「人のように動くにはまだ程遠い」と評価されるものとなった。試合中には、ロボットが何もない場所で転倒する場面が頻発し、明らかに得点のチャンスとなるゴール前のボールにもスピードが足りず追いつけないなど、多くの課題が浮き彫りとなった。





China hosted its first fully autonomous AI robot football match!



