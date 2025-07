主演映画のプロモーションで日本のファンを盛り上げた俳優のブラッド・ピットさんが、来日中に特別映像を撮影。SixTONESの森本慎太郎さん(27)とゲームセンターで楽しむ姿が公開されました。

映画『F1/エフワン』(公開中 配給:ワーナー・ブラザース映画)は、ブラッド・ピットさん演じる常識破りの元カリスマF1レーサー・ソニーが最弱チームを救うために現役復帰し、チームメートと衝突しながらも頂点に挑む物語。森本さんはソニーとぶつかりながらも成長していくルーキー・ジョシュア役で、日本語吹き替え版声優を初めて務めました。

■レーシングゲームに写真シール機も体験

今回、3年ぶりの来日となったブラッド・ピットさん。森本さんとはゲームセンターで初対面となりました。

日本のゲームセンターに来たのは初めてだというブラッド・ピットさんに、「最高の思い出を作ります!」と意気込んだ森本さん。和太鼓リズムゲームやレーシングゲーム、バスケットボールゲームに挑戦し、満喫しました。

さらに2人は、写真シール機も体験。ノリノリでポーズを取って撮影したり、落書きをしたりするなど楽しみました。

■森本慎太郎、ブラッド・ピットの姿勢から学ぶ

森本さんは、ブラッド・ピットさんとの交流に「めちゃくちゃ楽しかったです!テンション上がっちゃってめっちゃ汗かいちゃいました(笑)。ブラッドと一緒に日本のゲームで遊べたのはすごくいいことだったし、『F1/エフワン』のことも聞けたし、友達と呼んでいいって言ってくれてたので、自慢できる友達が1人増えたなと思って最高にいい経験でした」とコメント。

レーシングゲームで対決できたことについて、「一緒に走れたことはうれしかったですね。ゲームだったんですけど、競い合えたところはソニーとジョシュアみたいで。実際に同じゲームで戦えたのはうれしかったです」と喜びました。

また、ブラッド・ピットさんは終始フレンドリーだったそうで、「僕はブラッドからすると自分の年の半分より下だから、すごく後輩で若い青年だと思うんです。だけど接し方が年齢関係なく、誰にでも同じ接し方をしてくれていたというのがすごくうれしかったし、それがやっぱり大事なんだと思いました」と、その姿勢から学んだことを明かしました。

(C) 2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories