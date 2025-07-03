3¶¯¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«5ÎÒ¡¡¼ó°Ì¤«¤é3¥Á¡¼¥à¤¬¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤ÎàÂçº®¥Ñá¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ºÇÂç¼Ú¶â7¤«¤é2°Ì¤ØµÞÉâ¾å
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê3Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¾¾ËÜÀ²¤¬¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î14Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢7²ó7°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤Ç3¾¡ÌÜ¡£»³ÀîÊæ¹â¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î1»î¹ç2ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤¬1°Ì¡¢0¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤Ç2°Ì¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë0¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬3°Ì¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£3Æü¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»î¹ç¤¬¤Ê¤¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Ç¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¾¡Î¨¤Îº¹¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê¾¡Î¨¡¦580¡Ë¤¬1°Ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÊÆ±¡¦577¡Ë¤Ï2°Ì¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÉâ¾å¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¾¡Î¨¡¦575¤Ç¡¢¤ï¤º¤«1Àï¤Ç1°Ì¤«¤é3°Ì¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï°ì»þºÇÂç¼Ú¶â7¤Ç¼ó°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È6¥²¡¼¥àº¹¤Ë¡£¤½¤³¤«¤é¸òÎ®Àï¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆµÞÉâ¾å¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤¬¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¡¢¾¡Î¨5ÎÒº¹¤Ç3¥Á¡¼¥à¤¬¤Ò¤·¤á¤¯Âçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£