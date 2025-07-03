¡ÖÆüËÜ°ì¾®¤µ¤¤¥È¥ó¥Ü¡×º£Ç¯¤â¾åÅ·Áð»Ô¤ÇÈô¤Ö 10±ß¶Ì¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤âÆ±¥µ¥¤¥º¡ª
¾åÅ·Áð»Ô¤Ç¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö¥È¥ó¥Ü¡×¡£Âç¤¤µ¤Ï¡Ä10±ß¶Ì¤°¤é¤¤¡ªÆüËÜ°ì¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¾åÅ·Áð»ÔÉ±¸ÍÄ®¤Î¸ø±à¤Î¼¾ÃÏ¤ÇÌÜ¤ò¤³¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÄÁð¤ÎÍÕ¤Ë¤È¤Þ¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ°ì¾®¤µ¤¤¥È¥ó¥Ü¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Á¥ç¥¦¥È¥ó¥Ü¡×¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ¹¤ï¤º¤«2¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥ç¥¦¥È¥ó¥Ü¡£ÎÙ¤Ë10±ß¶Ì¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸Âç¤¤µ¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¹¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ìÂÎ¤¬¤¸¤ç¤¸¤ç¤ËÀÖ¤¯¡¢¥á¥¹¤Ï²«¿§¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸©¤ÎÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï10É¤¤Û¤É¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥ç¥¦¥È¥ó¥Ü¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾åÅ·Áð»Ô¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¥¬¥¤¥É¡¦¶¶ËÜ±Ñ¼£¤µ¤ó
¡ÖÀäÌÇ¤·¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ô¤¬¡Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·ë¹½¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤ë¤Ù¤¯À¸Â©ÃÏ¤òÆ§¤ß¹Ó¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥Ï¥Ã¥Á¥ç¥¦¥È¥ó¥Ü¤Ï¡¢8·îº¢¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£