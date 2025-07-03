¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¡ÖÌ´¤«¤Ê¤¦¤Þ¤ÇÄ©Àï¡×Ï¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹Ä¹ÌîÆüÂç¡ÖÁ´°÷¤¬¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Æ¤Ë¡Ä¡×
¹â¹»Ìîµå¡¢£µÆü³«Ëë¤¹¤ë²Æ¤ÎÄ¹ÌîÂç²ñ¤ÎÃíÌÜ¹»¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤Î²Æ¤ËÍ¥¾¡¤·¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Ä¹ÌîÆüÂç¡£
Éô°÷56¿Í¤¬¡ÈÌ´¤«¤Ê¤¦¤Þ¤ÇÄ©Àï¡É¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤ËÀ»ÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤¶ー¤¹¡×
¸©Àª¤Ç¤Ï2008Ç¯¤Î¾¾¾¦³Ø±à°ÊÍè¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Æ2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Ä¹ÌîÆüÂç¡£
¿·¥Áー¥à·ëÀ®¸å¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½©¤Ï¸©Âç²ñ2²óÀï¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¡£½Õ¤â¥Ù¥¹¥È8¤ÈËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ¹Ìî¸©¤ÇÏ¢ÇÆ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÄ¹ÌîÆüÂç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´°÷¤ÇÀï¤¤¤È»×¤¦¡×
¥Áー¥à¤Î¥¨ー¥¹¤Ï2Ç¯À¸¤Î»°ß·Íª»ÎÁª¼ê¡£¥¹¥Ôー¥É¤è¤ê¤â¥¥ì¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿3Ç¯À¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤â³èÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¶¼é¤ÎÍ×¤ÏµîÇ¯¤Î¹Ã»Ò±à¤ò·Ð¸³¤·¤¿2¿Í¤ÎÁª¼ê¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥»¥«¥ó¥É¤ò¼é¤ëµÜß·Î§±©Áª¼ê¤Ï·ø¼Â¤«¤ÄµåºÝ¤Ë¶¯¤¤¼éÈ÷¤ÇÆâÌî¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£
µÜß·Î§±© ¼ç¾
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÀ¼½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤ËÀ¼¤«¤±¤Ê¤¬¤é¾ï¤Ë¼þ¤ê¸«¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
3ÈÖ¤òÂÇ¤ÄºØÆ£ÂçÅÍÁª¼ê¤Ï186¥»¥ó¥Á¡¦78¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë¥×¥í¤âÃíÌÜ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬ー¡£
µîÇ¯¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¥Îー¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¤³¤Î²Æ¡¢É¬¤ºÀ²¤é¤¹»×¤¤¤Ç¤¹¡£
ºØÆ£ÂçÅÍÁª¼ê
¡Ö¥Áー¥à¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë°ìËÜÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÂç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
2Ï¢ÇÆ¤Î¡ÖÌ´¡×¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
3Ç¯À¸¤Î¾®ÎÓÁÛ³ÚÁª¼ê¤Ï½Õ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤ò¤Ä¤±¤¿¹µ¤¨¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·6·î¤Ë±¦¸ª¤Î´ØÀá¤òÂ»½ý¡£¼ê½Ñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼£¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î½Å½ý¤Ç¡¢Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¥×¥ìー¥äー¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ï¥°¥íー¥Ö¤«¤é¥È¥ó¥Ü¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¡Ä¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤Ê¤ÉÎ¢Êý¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓÁÛ³ÚÁª¼ê
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Æ¡¢¥Áー¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ÆÎ¢Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£3Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤ËÁ´°÷¤¬¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¸©Âç²ñ2Ï¢ÇÆ¤ÏÄÌ²áÅÀ¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¥Áー¥à°ì´Ý¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
µÜß·Î§±© ¼ç¾
¡ÖµîÇ¯¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×