ÀÐÇË¼óÁê¡¢Èï³²¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤Ê¤É»Ø¼¨¡¡¼¯»ùÅç¡¦°ÀÐÅç¤Ç¿ÌÅÙ6¼å¼õ¤±
3Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©¥È¥«¥éÎóÅç¤Î°ÀÐÅç¤Ç¿ÌÅÙ6¼å¤ÎÍÉ¤ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï3ÆüÌë¡¢¼óÁê¸øÅ¡¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Èï³²¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤Î4Ê¬¸å¤Ë¼óÁê´±Å¡¤ËÂÐºö¼¼¤òÀßÃÖ¤·¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú1¡ÛÁáµÞ¤ËÈï³²¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È
¡Ú2¡ÛÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤â¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¿ÍÌ¿Âè°ì¤ÎÊý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢À¯ÉÜ°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈïºÒ¼Ô¤ÎµßÌ¿¡¦µß½õÅù¤ÎºÒ³²±þµÞÂÐºö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È
¡Ú3¡Û¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¡¢ÈòÆñ¤äÈï³²Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤òÅ¬»þÅª³Î¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Þ¤¿¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Î±þ±ç±éÀâ¤Î¤¿¤áÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ò²ó¤ëÃæ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÏ¿Ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤ÆËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£