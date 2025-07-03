Creepy Nuts¡¢¿·¶Ê¡ÖMirage¡×¤ò½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¥²¥ê¥é²ò¶Ø¡¡¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season2¡ÙOP¶Ê¤ËÈ¿¶Á
¡¡Creepy Nuts¤¬¡¢4Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMirage¡×¤òÁ°Æü¤ËÀè¹Ô¸ø³«¤·¤¿¡£3Æü¸á¸å7»þ¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¡ÖMirage¡×¤Î¥Õ¥ë¼Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤¬ÆÍÇ¡Î®¤µ¤ì¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤ë·Á¤Ç¤Î¥²¥ê¥é²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·¶Ê¡ÖMirage¡×¤âÄ°¤±¤ë¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season2¡Ù¥á¥¤¥óPV
¡¡¡ÖMirage¡×¤Ï¡¢4Æü¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡È¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡ÉÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season2¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Creepy Nuts¤Ï2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¥¢¥Ë¥á¤ÎSeason1¤Ç¤â¡¢¼çÂê²Î¤äÁÞÆþ²Î¤ò´Þ¤à¼çÍ×³Ú¶Ê¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤âÂ³Åê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥áPV¤Î¸ø³«¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖMirage¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬TikTok¤äInstagram¤ÇÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë³¤³°¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Îº£²ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º±ÇÁü¸ø³«¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¤¬¤±¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢TSUNE»á¡ÊNozle Graphics¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Creepy Nuts¤Ï¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤½¤ÎÉ¾²Á¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨³Ú¶Ê¾Þ¤äºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤ò´Þ¤àºÇÂ¿9´§¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×¤Ç¤Ï¡ØCrunchyroll Anime Awards 2025¡Ù¤Ë¤ÆW¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë-MASHLE-¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸¿ô9²¯²ó¤ËÇ÷¤ê¡¢TikTok¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤â210²¯²óÄ¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎR-»ØÄê¤Ï¡ÖMirage¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤Õ¤«¤·Îò20Ç¯¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤È¤Ï»×¤¨¤º¡Ä¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÌë¤Î¼¾¤Ã¤Ý¤µ¤ÈÌ¤Îý¤ä¸å²ù¡¢¤½¤³¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¯Âç¿ÍÃ£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Àª¤¤¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Creepy Nuts¤¬¡¢º£²Æ¤â¥¢¥Ë¥á¤È¤È¤â¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·¶Ê¡ÖMirage¡×¤âÄ°¤±¤ë¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season2¡Ù¥á¥¤¥óPV
¡¡¡ÖMirage¡×¤Ï¡¢4Æü¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡È¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡ÉÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season2¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Creepy Nuts¤Ï2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¥¢¥Ë¥á¤ÎSeason1¤Ç¤â¡¢¼çÂê²Î¤äÁÞÆþ²Î¤ò´Þ¤à¼çÍ×³Ú¶Ê¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤âÂ³Åê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Creepy Nuts¤Ï¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤½¤ÎÉ¾²Á¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨³Ú¶Ê¾Þ¤äºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤ò´Þ¤àºÇÂ¿9´§¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×¤Ç¤Ï¡ØCrunchyroll Anime Awards 2025¡Ù¤Ë¤ÆW¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë-MASHLE-¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸¿ô9²¯²ó¤ËÇ÷¤ê¡¢TikTok¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤â210²¯²óÄ¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎR-»ØÄê¤Ï¡ÖMirage¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤Õ¤«¤·Îò20Ç¯¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤È¤Ï»×¤¨¤º¡Ä¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÌë¤Î¼¾¤Ã¤Ý¤µ¤ÈÌ¤Îý¤ä¸å²ù¡¢¤½¤³¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¯Âç¿ÍÃ£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Àª¤¤¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Creepy Nuts¤¬¡¢º£²Æ¤â¥¢¥Ë¥á¤È¤È¤â¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£