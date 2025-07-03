IS:SUE¡¢½é¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡Ö¥³¥¨¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡m-flo¡¦¡ùTaku Takahashi¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IS:SUE¤Î½é¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡Ö¥³¥¨ prod.¡ùTaku Takahashi¡Êm-flo¡Ë¡×¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬3Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»Ñ¡ªIS:SUE¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡ùTaku Takahashi¡Êm-flo¡Ë¤¬³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¡¢¸ÉÆÈ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿Á¡ºÙ¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³Ú¶Ê¡£9Æü¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¡Ê3Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÌÚÍË¡¡¸å11¡§59¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥Þ½é²óÆâ¤Ç°ìÉô¤ò°ìÂÁá¤¯Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì¤ÃÎ¤Î°ìÌÌ¡¢´üÂÔ¤È°ÍÂ¸¡¢¿´¤Î±üÄì¤Î¶«¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÀ¼¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÎÀ¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢ÀÄ¤¤À¤³¦¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤Þ¤ë¤Ç1Ëç¤Î³¨¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¡¢Á¡ºÙ¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»Ñ¡ªIS:SUE¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡ùTaku Takahashi¡Êm-flo¡Ë¤¬³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¡¢¸ÉÆÈ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿Á¡ºÙ¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³Ú¶Ê¡£9Æü¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¡Ê3Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÌÚÍË¡¡¸å11¡§59¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥Þ½é²óÆâ¤Ç°ìÉô¤ò°ìÂÁá¤¯Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì¤ÃÎ¤Î°ìÌÌ¡¢´üÂÔ¤È°ÍÂ¸¡¢¿´¤Î±üÄì¤Î¶«¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÀ¼¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÎÀ¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢ÀÄ¤¤À¤³¦¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤Þ¤ë¤Ç1Ëç¤Î³¨¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¡¢Á¡ºÙ¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£