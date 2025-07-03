¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¤ª¼é¤ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ö¥í¡¼¥º ¥Ç ¥ô¥¡¥ó¡×¥Ô¥ó¥¯¥ª¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡õ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë(DIOR)¤Î¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ö¥í¡¼¥º ¥Ç ¥ô¥¡¥ó¡×¤Ë¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯7·î4Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ô¥ó¥¯¥ª¥Ñ¡¼¥ë¤òÇÛ¤·¤¿¡Ö¥í¡¼¥º ¥Ç ¥ô¥¡¥ó¡×¿·ºî¥¸¥å¥¨¥ê¡¼
¡Ö¥í¡¼¥º ¥Ç ¥ô¥¡¥ó¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¡¢¥°¥é¥ó¥ô¥£¥ë¤Î¡Ö¥ì ¥ê¥å¥ó¥Ö¤Î´Û¡×¤ÎÄí¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¹¥í¡¼¥º(É÷ÇÛ¿Þ)¤ÎÁõ¾þ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¡È¤ª¼é¤ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡É¡£È¬çêÀ±¤Î¥á¥À¥¤¥è¥ó¤òÏ¢¤Í¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤À¡£
¡Ö¥í¡¼¥º ¥Ç ¥ô¥¡¥ó¡×¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¥ª¥Ñ¡¼¥ë¤Î²ÄÎù¤Êµ±¤¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤¬¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡£¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¤ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢¥Þ¥¶¡¼¥ª¥Ö¥Ñ¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¾åÉÊ¤ÊÉ½¾ð¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿§¤Î¥á¥À¥¤¥è¥ó¤òÏ¢¤Í¤¿¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ª¥Ë¥¥¹¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤âÂ·¤¦¡£
Ëª¡õ¥Ð¥é¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¡Ö¥í¡¼¥º ¥Ç ¥ô¥¡¥ó ¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤â
¥á¥À¥¤¥è¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Ëª¤ä¥í¡¼¥º¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥í¡¼¥º ¥Ç ¥ô¥¡¥ó ¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤Ë¤â¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£4Ï¢¤Î¥ê¥å¥¯¥¹¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Ëª¤ä¥Ð¥é¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤¬°¦¤é¤·¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¯¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ä¡¢¥À¥Ö¥ë¥ê¥ó¥°¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡Ö¥í¡¼¥º ¥Ç ¥ô¥¡¥ó¡×¿·ºî¥¸¥å¥¨¥ê¡¼
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î4Æü(¶â)
Å¸³«Å¹ÊÞ¡§¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡õ¥¿¥¤¥à¥Ô¡¼¥·¥º¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯
¥¢¥¤¥Æ¥àÎã¡§
¡¦¡Ö¥í¡¼¥º ¥Ç ¥ô¥¡¥ó¡×¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ 2,500,000±ß
¡¦¡Ö¥í¡¼¥º ¥Ç ¥ô¥¡¥ó¡×¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ 2,400,000±ß
¡¦¡Ö¥í¡¼¥º ¥Ç ¥ô¥¡¥ó ¥Á¥ã¡¼¥à¡×¥¤¥ä¥ê¥ó¥° 3,000,000±ß
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë
TEL¡§0120-02-1947
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¤ª¼é¤ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ö¥í¡¼¥º ¥Ç ¥ô¥¡¥ó¡×¥Ô¥ó¥¯¥ª¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡õ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È