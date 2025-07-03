１日、ブラジル・カマサリ市のＢＹＤ工場で完成した新エネルギー車（ＮＥＶ）。（カマサリ＝新華社配信）

【新華社カマサリ7月3日】ブラジル北東部バイア州のカマサリ市にある中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）の乗用車工場で1日、最初の1台が完成しラインオフ式典が行われた。

１日、ブラジル・カマサリ市のＢＹＤ工場で新エネルギー車を見学するゲスト。（カマサリ＝新華社配信）

１日、ブラジル・カマサリ市にあるＢＹＤ工場の一角。（カマサリ＝新華社配信）

１日、ブラジル・カマサリ市のＢＹＤ工場で撮影した新エネルギー車。（カマサリ＝新華社配信）

１日、ブラジル・カマサリ市のＢＹＤ工場で新エネルギー車を見学するゲスト。（カマサリ＝新華社配信）

１日、ブラジル・カマサリ市にあるＢＹＤ工場の一角。（カマサリ＝新華社配信）

１日、ブラジル・カマサリ市のＢＹＤ工場で生産ラインを撮影するゲスト。（カマサリ＝新華社配信）