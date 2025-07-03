143²¯±ßÃË¤Î¡È¥È¥Ã¥×Áª½Ð¡É¤Ï¡ÖÇÏ¼¯¤²¤Æ¤ë¡×¡¡¤¿¤Ã¤¿35»î¹ç½Ð¾ì¡ÄÅêÉ¼·ë²Ì¤Ç»¿ÈÝÂ³½Ð
ÃÏ¸µ³«ºÅ¤â¸å²¡¤·¤«¡Ä¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.¤Îµå±ãÀèÈ¯¤ËÈãÈ½¤ÈÍÊ¸î
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.³°Ìî¼ê¤¬¡¢2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿MLB¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°³°Ìî¼êÉôÌç¤Ç¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¡ÊÆÀÉ¼Î¨21¡ó¡Ë¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ìÁª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢2023Ç¯MVP¤Î¡È³ê¤ê¹þ¤ß¡É¤ò½ä¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç»¿ÈÝ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.¤ÏºòÇ¯5·î¡¢º¸É¨¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¤¹¤ëÂç²ø²æ¤òÉé¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥·¡¼¥º¥óÀäË¾¡£º£Ç¯5·î23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀïÎó¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£µå±ãÀèÈ¯È¯É½Á°¤Î»þÅÀ¤Ç35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.350¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢18ÂÇÅÀ¡¢OPS1.076¡¢4ÅðÎÝ¤È¡¢½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¹â¤¤À¸»ºÀ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤Ï»Ë¾å½é¤Î¡Ö40ËÜÎÝÂÇ¡õ70ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡£º£Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÈÂÔË¾¡É¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ï¤º¤«35»î¹ç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤À¡×¡Ö¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÏºÇ°¤À¡×¡ÖÈà¤Ï»ñ³Ê¤µ¤¨Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤À¡×¤È¤ÎÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¡ÖÁê±þ¤·¤¤¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤ª¤ê¡¢É¾²Á¤ÏÆóÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27ºÐ¤Î¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.¤Ï2019Ç¯¤Ë8Ç¯Áí³Û1²¯¥É¥ë¡ÊÌó143²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢µå³¦¶þ»Ø¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÈÌîµå¥»¥ó¥¹¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÎÏ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤··ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤é¤âÂ¿¿ô¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë