¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÀ©ºîÈ¯É½¡¢2024Ç¯¤Ï¡È¤ä¤¹»Ò¸ú²Ì¡É¤ÇÊç¶â15²¯Ä¶¤â¤¤¤Þ¤ÀÈø¤ò°ú¤¯¡ÖÃåÉþÌäÂê¡×¤Ø¤Îº¬¶¯¤¤È¿È¯
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤ÈÆü¡¹¡¢»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÂÎ¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡7·î1Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢8·îËö¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤òÅÔÆâ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿Æ±¶É¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¶ÉÄ¹¡¦²£ÅÄ¿ò»á¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Î¡ÈÌäÂê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢ËÁÆ¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö2023Ç¯11·î¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¶É¡ØÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤Î¸µ¶ÉÄ¹¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿´óÉÕ¶â265Ëü±ß¤ò´Þ¤à²ñ¼Ò¤ÎÇä¾å¶â¤Ê¤É¤ò10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃåÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¶ÉÄ¹¤ÏÄ¨²ü²ò¸Û½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢6·î20Æü¤Ë¤ÏºÛÈ½¤Ç¸¡»¡Â¦¤¬Ä¨Ìò3Ç¯¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÈãÈ½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢2024Ç¯¤â¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ï·ÑÂ³¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤¬¡ØÁ´¹ñ»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËÊç¶â¥Þ¥é¥½¥ó¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¤µ¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÊüÁ÷¤ò·èÃÇ¤·¤¿°ÕµÁ¤ò¡ÈÂåÊÛ¡É¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤¼²ñ¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¼«¤éÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈãÈ½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢2025Ç¯¤â¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤â¤¦¤³¤ó¤Êµ¶Á±ÈÖÁÈ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¤í¡Õ
¡Ô24»þ´ÖÃåÉþ¥Æ¥ì¥Ó¤Þ¤À¤ä¤ë¤ó¤«¡Õ
¡ÔÀ©ºîÂ¦¤ËÂáÊá¼Ô¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿¤Î¤Ë¤ä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¿®ÍÑ¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ê¤«¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿2024Ç¯¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤¬Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢Êç¶â³Û¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Êç¶â³Û¤Ï¡¢15²¯1095Ëü1707±ß¡Ê2024Ç¯6·î1Æü¡Á2024Ç¯9·î30Æü¤Î½¸·×¡Ë¡£¤³¤ì¤ÏÎòÂå4°Ì¤ÎÊç¶â³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢2024Ç¯10·î27Æü¤ËÆü¥Æ¥ì¤¬¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¤ä¤¹»Ò¸ú²Ì¡É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÊç¶â¤¬½¸¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤ÈKing ¡õ Prince¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤â¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¡¢¤Û¤«¤ÎÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£